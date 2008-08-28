Rusya'dan kıtalararası 'gözdağı'

Gürcistan operasyonu ve Güney Osetya ile Abhazya'yı tanıma kararının ardından yeniden Soğuk Savaş çanları çalmasına neden olan Rusya, böylesine kritik bir dönemde Topol RS-12M tipi bir balistik füze denediği bildirildi.



Rusya Stratejik Amaçlı Füze Askerleri Basın Merkezi Başkanı Albay Aleksandır Vovk, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, füzenin, ülkenin kuzeyindeki Plesetk üssünden daha önce planladıkları şekilde yerel saatle 14:36'da (TSİ 13:36) fırlatıldığını söyledi.



Vovk, başlıca amacın, füzenin kullanım süresinin uzatılması çerçevesinde temel teknik parametrelerini kontrol etme ve karadan fırlatılan füzeler gibi askeri malzemelerin test edilmesi olduğunu söyledi.



Moskova Termal Mühendislik Enstitüsü'nde üretilen Topol füzeleri 3 aşamalı kıtalar arası balistik füze özelliğine sahip bulunuyor. Maksimum menzili 10 bin kilometre olan ve bir tonluk savaş başlığı taşıyan füzeler yaklaşık 45 ton ağırlığa sahip.

