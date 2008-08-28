T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan kıtalararası 'gözdağı'

Gürcistan operasyonu ve Güney Osetya ile Abhazya'yı tanıma kararının ardından yeniden Soğuk Savaş çanları çaldıran Rusya, böylesine kritik bir dönemde balistik füze de

28 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan operasyonu ve Güney Osetya ile Abhazya'yı tanıma kararının ardından yeniden Soğuk Savaş çanları çalmasına neden olan Rusya, böylesine kritik bir dönemde Topol RS-12M tipi bir balistik füze denediği bildirildi.

Rusya Stratejik Amaçlı Füze Askerleri Basın Merkezi Başkanı Albay Aleksandır Vovk, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, füzenin, ülkenin kuzeyindeki Plesetk üssünden daha önce planladıkları şekilde yerel saatle 14:36'da (TSİ 13:36) fırlatıldığını söyledi.

Vovk, başlıca amacın, füzenin kullanım süresinin uzatılması çerçevesinde temel teknik parametrelerini kontrol etme ve karadan fırlatılan füzeler gibi askeri malzemelerin test edilmesi olduğunu söyledi.

Moskova Termal Mühendislik Enstitüsü'nde üretilen Topol füzeleri 3 aşamalı kıtalar arası balistik füze özelliğine sahip bulunuyor. Maksimum menzili 10 bin kilometre olan ve bir tonluk savaş başlığı taşıyan füzeler yaklaşık 45 ton ağırlığa sahip.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24