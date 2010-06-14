Rusya'dan Kırgızistan'a: Şiddete son verin

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Kırgızistan'ın geçici hükümetinden ülkenin güneyinde yaşanan şiddete acil son vermesi çağrısında bulundu.



Akipress Haber ajansının Rus RİA-Novosti haber ajansına dayanarak verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile geçici hükümetin Başbakanı Roza Otunbayeva ile telefon görüşmesinde, Özbek-Kırgız halkları arasındaki çatışmaların durdurulmasını ve bölgeye erzak yardımı yapılmasını istedi.



Kırgızistan'daki 76 sivil toplum örgütü, Birleşmiş Milletler'e (BM), gönderdiği mektupta, ''Kırgızistan'ın güneyindeki şiddetin yayılmasından endişe duyuyoruz. BM Barış Gücü'nün gelmesini istiyoruz'' denildi.



Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, ülkedeki yabancı büyükelçilerle bir araya geldiği görüşmede, Kırgızistan halkına yardım ve destekte bulunmalarını istedi.



AGİT Dönem Başkanı Kazakistan'ın Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev ile Avrupa Komisyonunun, Kırgızistan'a yardım sağlanması için birer uzman göndereceği kaydedildi.



Ayrıca, Rusya yönetimi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanlarının pazartesi günü toplanmalarını istedi.



Bölgede olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen ülkenin güvenlik güçleri durumu kontrol etmekte zorlandığı ifade ediliyor.





