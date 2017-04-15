T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan 'kimyasal saldırı' açıklaması

"Suriye'deki trajik olaylara müsamaha gösterdiğimiz, hatta kimyasal silahla işlenen suça katıldığımız yönündeki suçlamaları şiddetle reddediyoruz"

15 Nisan 2017 02:12

Rusya'dan Suriye’nin İdlib kentinde ’kimyasal saldırı’ iddiasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'de kimyasal saldırıya katıldığımıza dair suçlamaları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, "Suriye'de kimyasal silahla işlenen suçlara Rusya'nın da katıldığı yönündeki suçlamaları şiddetle reddettiklerini" söyledi.

OPCW İcra Konseyi'nin acil toplantısında konuşan Şulgin, örgütün sorumluluk sahibi üyesi olarak Rusya'nın "nerede olursa olsun kimyasal silah kullanımını net bir biçimde kınadığını" belirterek, "Suriye'deki trajik olaylara müsamaha gösterdiğimiz, hatta kimyasal silahla işlenen suça katıldığımız yönündeki suçlamaları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Şulgin, "Bu düpedüz yalan" diye konuştu.

ETİKETLER

rusyaidlibsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24