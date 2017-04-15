Rusya'dan 'kimyasal saldırı' açıklaması

Rusya'dan Suriye’nin İdlib kentinde ’kimyasal saldırı’ iddiasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'de kimyasal saldırıya katıldığımıza dair suçlamaları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, "Suriye'de kimyasal silahla işlenen suçlara Rusya'nın da katıldığı yönündeki suçlamaları şiddetle reddettiklerini" söyledi.



OPCW İcra Konseyi'nin acil toplantısında konuşan Şulgin, örgütün sorumluluk sahibi üyesi olarak Rusya'nın "nerede olursa olsun kimyasal silah kullanımını net bir biçimde kınadığını" belirterek, "Suriye'deki trajik olaylara müsamaha gösterdiğimiz, hatta kimyasal silahla işlenen suça katıldığımız yönündeki suçlamaları şiddetle reddediyoruz" dedi.



Şulgin, "Bu düpedüz yalan" diye konuştu.