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Dünya

Rusya’dan kayyum açıklaması: Hukuka saygı gösterilmiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaman'a kayyum atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Basın özgürlüğü engelleniyor" dedi

05 Mart 2016 20:05

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan tartışma ve Zaman gazetesindeki kayyum atamalarının ardından Türkiye'de ifade özgürlüğünün giderek kötüye giden durumunu dikkatle takip ettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Mevcut sinyaller, uluslararası toplum tarafından soruşturulmalı. Türkiye'de teröristlere verilen desteğin örtbas edilmesi için sadece basının özgürlüğü engellenmiyor, aynı zamanda da hukuka saygı gösterilmiyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, Feza Holding ve Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonlara da değinen Zaharova, gazete binası önünde yapılan protesto gösterisine güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldığını hatırlattı.

Zaharova, açıklamasının sonunda, "Söz konu gelişmelerin, Avrupa Konseyi ve AGİT'te titizlikle ve tarafsız bir şekilde ele alınması gerektiğinden eminiz. Ankara'dan fikir özgürlüğü ve basın alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi kararlı bir şekilde talep edilmeli" ifadelerini kullandı.

 

 

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