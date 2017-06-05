Rusya'dan Katar açıklaması: Bu onların bileceği iş!

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya'nın Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesine ilişkin Rusya’dan ilk açıklama geldi.

Rusya: Karışmayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir dizi Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almasına ilişkin olarak, "Bu, onların bileceği iş. Biz ülkelerin ikili ilişkilerine karışmıyoruz" dedi.

ABD'den diyalog çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaşanan kriz sonrası taraflara diyalog çağrısı yaparken, "Tarafların birlikte oturup farklılıklarını konuşmasını destekliyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi dağılmamalı" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılarından Hamid Ebu Talebi de Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmak, krizi çözmenin yolu değil. Daha önce de söylediğim gibi saldırganlık ve işgal, yalnızca istikrarsızlığa yol açar" dedi.