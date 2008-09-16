Rusya'dan 'Karadağ pazarlığı'

Rus Devlet Başkanı, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’a destek karşılığında, Aliyev’den Rusya’yı safdışı bırakacak enerji projelerine katılmama garantisi isteyecek



Azerbaycan Cumhubaşkanı İlham Aliyev, Rus Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev’in daveti üzerine dün akşam saatlerinde Moskova’ya gitti. İki ülke lideri Moskova yakınlarındaki Mayendorf kalesinde bugün biraraya gelerek Dağlık Karabağ sorununu görüşecek.



Rus basınında, Kremlin kaynaklarına dayanarak yayımlanan haberlere göre, Medvedev Azerbaycan liderine Karabağ konusunda bir dizi yeni çözüm önerilerinde bulunacak. Rus Devlet Başkanı, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’a destek karşılığında, Aliyev’den Rusya’yı safdışı bırakacak enerji projelerine katılmama garantisi isteyecek.



Rus Kommersant gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberde, Dimitriy Medvedev’in Dağlık Karabağ barış görüşmelerinde ciddi sorunlara neden olan Laçin bölgesinin (Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan ilçe) statüsü konusunda yeni teklifler gündeme getireceğini yazdı.



Rus lider Erivan’ı geri adım atmaya ikna etmek karşılığında, Azerbaycan’dan yeni Karabağ savaşının hiç bir zaman başlamayacağı sözünü almayı hedefliyor.



Üçlü zirve gündemde



Güney Kafkasya’da aktif siyaset yürütmeyi yeğleyen Rusya Devlet Başkanı’nın, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımyla Dağlık Karabağ için üçlü zirve gerçekleştirme önerisinde de bulunacağı ifade edildi.



Ermenistan liderinin zirve önerisini olumlu karşıladığı gelen bilgiler arasında. İlham Aliyev’in zirveyi nasıl karşılayacağı ise merakla bekleniyor.



Kremlin kaynaklarına göre Rusya, Karabağ konusunda kendi planını gündeme getirmeye çalışıyor. Plana göre, Laçin bölgesi Azerbaycan’a bağlı kalacak, fakat Ermenistan’a özel ulaşım statüsü tanınacak.



Aliyev'e silahta özel tarife



Bu arada, Rusya diplomatik kaynakları, Aliyev-Medvedev görüşmesinin diğer önemli ayağının Kafkasya bölgesine üçüncü devletlerin askeri güçlerinin konuşlandırılması yasağının olacağına dikkat çekiyor. Moskova bu konuyu özel uluslararası anlaşmaya bağlamaya çalışıyor ve Azerbaycan’ın olumlu yaklaşımı karşılığında Aliyev’e silah satışında özel tarife uygulamayı öneriyor.



Tüm doğal gazınızı almaya hazırız



Bu arada, bugünkü zirvenin en zor gündem maddeleri arasında, Rusya’nın Gazprom şirketinin “Azerbaycan’ın tüm doğal gazını uluslararası fiyatlardan satın almaya hazırız.” teklifi yer alacak. Nabucco projesini rafa kaldıracak bu önerinin, Aliyev tarafından kabul edilmesi Moskova’da dahi pek beklenmiyor.

