Rusya'dan İsrail'e mesaj: İran'a dokunma!

T24 - Rusya, nükleer programını bahane ederek İran'a saldırı planı içinde olan İsrail'i uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Gennady Gatilov, böyle bir saldırının tüm uluslararası ilişkileri altüst edeceğini söyledi.

Gatilov, "İran'a olası bir askeri müdahale tabii ki bölgede bir felakete yol açacak ancak daha da önemlisi tüm uluslararası ilişkileri altüst edecek. Umarım İsrail bunun ciddi sonuçları olacağını anlıyordur. Böyle bir saldırının sonuçlarını da düşünmeliler" şeklinde konuştu.

'İran'a kırgızistan'dan saldırılacak'

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç de İran'a saldırı düzenlenmesi halinde ABD'nin Kırgızistan'daki askeri üssünü kullanabileceğini iddia etti.

"İran'la bir çatışma olasılığında bu üssün kullanılabileceğini düşünüyorum" diyen Lukaşeviç, ABD'nin, Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinde bulunan büyük hidrokarbon rezervlerinin kontrolünü ele geçirmek amacıyla, nükleer programını gerekçe göstererek İran'a bir askeri saldırı başlatma girişiminde bulunacağını söyledi.

Lukaşeviç, "Nükleer silahsızlanmayı sağlamanın gerekli olduğuna dair çağrıların ardında, hidrokarbon yönünden zengin geniş bir bölgede jeopolitik kartı elinde tutma amacı gizlenmiş olabilir" dedi.

'Hem ABD hem Rus üssü var'

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç, bu senaryonun gerçekleşmeyeceğini ümit ettiklerini de belirtti.

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden Kırgızistan, hem Rus hem de Amerikan üssünü toprarlarında barındıran tek ülke özelliğinde.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'daki operasyonları için kullandığı Manas üssü, 2001 yılında 11 Eylül saldırılarının ardından kurulmuştu. Bin askerin görev yaptığı üssün adı daha sonra "Transit Sevkiyat Merkezi" olarak değiştirilmişti.