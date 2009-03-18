Rusya'dan İran'la S-300 sözleşmesi teyidi

Rusya'nın İran'a s-300 füzeleri satışı konusunda iki yıl önce sözleşme imzaladığı ancak şu ana kadar bir teslimatın yapılmadığı bildirildi.



Rus haber ajansları İtar-Tass, İnterfaks ve RİA Novosti, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisinden adı açıklanmayan üst düzey bir askeri yetkiliye dayanarak yayımladıkları haberde, İran'a S-300 füzelerinin satışıyla ilgili sözleşmenin 2 yıl önce imzalandığını duyurdular.



Yetkili, İran ile böyle bir anlaşmanın iki yıl önce imzalandığını ancak şu ana kadar hiç bir teslimatın yapılmadığını belirterek, "Sözleşmenin yerine getirilmesi tamamen mevcut uluslararası durum ve ülke yönetiminin kararına bağlı. Yüz milyonlarca dolar değerindeki bu sözleşmeyi iptal etme niyetinde değiliz" dedi.



Rus yetkililer daha önce de gündeme gelen iddialar konusunda, İran'a S-300 füzeleri satmadıklarını açıklamış ancak böyle bir sözleşme konusunda bilgi vermemişlerdi.



İsrail ve ABD, İran'ın Rusya'dan satın alacağı S-300 füzeleriyle nükleer tesislerini koruyabileceği endişesi taşıyor. Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in ABD Başkanı Barack Obama ile gelecek ay yapacağı görüşmede, Rus tarafının, sözleşmeyi, füze kalkanı konusunda Washington'a karşı koz olarak kullanabileceğine dikkat çekiliyor.



Rusya Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi uzmanlarından Ruslan Puhov da RİA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Kremlin'in bu sözleşmeye, ekonomik açıdan çok, siyasi açıdan yaklaştığını belirterek, "S-300 sözleşmesi ve İran ile genel olarak işbirliği, Moskova tarafından, batıyla pazarlıkta tek araç olarak görülüyor" dedi.