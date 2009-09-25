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Dünya

Rusya'dan İran'a yaptırım mesajı

Rusya Devlet Başkanı Medvedev, diplomatisinin başarılı olmaması halinde İran'a yönelik yaptırımları destekleyebileceklerini söyledi.

25 Eylül 2009 03:00

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, diplomatik çabaların başarılı olamaması halinde İran'a yönelik yaptırımları destekleyebileceklerini söyledi.

Medvedev, G-20 zirvesi için gittiği Pitsburg'da üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, 'İran ile ilgili sonuç almada yaptırımların en iyi yol olduğuna inanmıyorum. Ancak oradaki duruma etkide bulunmak için tüm olasılıklar tükenirse, o zaman uluslararası yaptırımlara başvurabiliriz' dedi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın önceki yönetimin füze kalkanı planını askıya almasıyla ilgili 'cesur kararını' öven ve bunun, Obama'nın Rusya'nın itirazlarını göz önünde bulundurduğu anlamına geldiğini belirten Medvedev, 'Bu da birbirimizi dinlemeyi öğrendiğimizi göstermesi açısından son derece önemli' dedi.

Medvedev: Hayatta en önemli şey sevgidir

Medvedev, Obama ile görüşmelerinde 'son derece rahat' olduğunu, ikisinin aynı kuşaktan ve hukuk eğitimi aldıklarını ifade etti.

Dimitry Medvedev, Pitsburgh Üniversitesi'nde bir saat süren konuşmasının sonunda hayatta en önemli şeyin 'sevgi' olduğuna inandığını söyledi.

Medvedev'in, eski Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev'in ardından Pitsburgh Üniversitesinde konuşan ilk Rus lider olduğu bildirildi.

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