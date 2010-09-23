-RUSYA'DAN İRAN'A S-300 VE MODERN SİLAH YOK MOSKOVA (A.A) - 23.09.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, İran'a S-300 füzeleri ve diğer modern silahların satışını yasaklayan kararnameyi imzaladığı bildirildi. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Medvedev'in imzaladığı kararnamedeki yasağın tank, zırhlı araç, yüksek kalibreli toplar, füze, füze sistemleri, S-300 füzeleri, savaş helikopterleri, uçakları ve gemilerinin yanı sıra söz konusu silahların yedek parçalarını kapsadığı kaydedildi. Kararnamenin, İran'a yüksek teknolojilerin verilmesi ve nükleer silahlara sahip balistik füzelerin yapımına teknik destek sağlanmasını yasakladığı belirtilen açıklamada, "Rusya Federasyonu'na, sigortalama dahil mali hizmet, nakdi ve mal varlığı kaynağı şeklindeki desteklerin silahlanma veya nükleer silahların yapımında kullanılabileceği bilgisi ulaşması halinde, bu servisler de yasak kapsamına girecek" ifadesine yer verildi. Açıklamada, aksi tavsiye edilmediği sürece hiç bir Rus yetkilisi, işletmesi, bankası veya şirketinin İran'da "Uranyum zenginleştirilmesi, nükleer malzeme veya teknoloji üretimi alanında" yatırım yapamayacağı belirtildi.