Rusya'dan İran'a gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen uluslararası görüşmelerde yapıcı bir tavır takınmaması halinde Tahran'a karşı yaptırımları destekleyebileceklerini söyledi.

Medvedev Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, en iyi yöntemin yaptırımlardan kaçınmak olduğunu ancak görüşmelerde ilerleme olmaması halinde bu olasılığın yadsınamayacağını kaydetti.

İran yönetiminin uluslararası görüşmelerde olumlu tavır takınmaması halinde teorik olarak her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Medvedev, bu konuyu eylül ayında New York'ta görüştüğü ABD Başkanı Barack Obama ile de ele aldıklarını vurguladı.

Yaptırımların bazen kaçınılmaz olduğunu belirten Medvedev, "Yaptırımlar genellikle tehlikeli ve zorlu sürece yol açtığı için tüm bu durumun uluslararası bir yaptırımla sona ermesini istemem. Ancak eğer ileriye dönük bir hareket olmazsa böyle bir senaryoyu kimse dışlayamaz" ifadesini kullandı.

İran'ın barışçıl nükleer enerji iddiasını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) gözetimi altında da sürdürebileceğini kaydeden Medvedev, "Ancak bunun için de mevcut kurallara uymalı ve bazı tesislerini saklamaya çalışmamalı" dedi.