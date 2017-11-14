Rusya'dan İran açıklaması: Kimseye söz vermedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran destekli güçlerin Suriye'den çekilmesini sağlayacakları yönünde kimseye söz vermediklerini söyledi. Lavrov, İran'ın Suriye'deki varlığının meşru olduğunu belirtti.

İran destekli güçlerin Suriye'den geri çekilmesi konusunda uzlaşıya varıp varmadıkları yönündeki bir soruyu yanıtlayan Lavrov, "(ABD ile görüşmelerimizde) İran'dan ya da İran destekli güçlerden bahsetmedik" dedi.

"Suriye ordusu teslim mi olsun?"

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "İran destekli güçlerden bahsedecek olursak, bazıları Suriye ordusunu da İran destekli bir güç olarak tanımlamak isteyebilir. O halde Suriye ordusu ne yapsın, teslim mi olsun? Bana göre bu sadece hüsnükuruntu" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, Şam'ın davetiyle Suriye'de bulunan Rusya ve İran'ın bu ülkedeki varlığının meşru olduğunu vurguladı.