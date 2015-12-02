Rusya’dan ilk yumuşama; Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşecek

Hava sahası ihlali gerekçesiyle Suriye sınırında Türkiye tarafından Rus savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle oluşan kriz sonrasında Rusya tarafından gerginliği azaltıcı ilk açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türk Dışişleri Bakanı ile Belgrad’da görüşme teklifini reddetmeyeceğim” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 3-4 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek AGİT Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde görüşeceğini açıkladı. Resmi ziyaret için gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile görüşen Lavrov, Çavuşoğlu'nun görüşme talebini reddetmeyeceğini ve kendisiyle yarın başlayacak olan AGİT dışişleri bakanları zirvesinde görüşeceğini söyledi.

Lavrov, 24 Kasım'da Su-24 uçağının düşürülmesini, 'Suriye'de çözüm sürecini engelleme girişimi' olarak tanımladı: "Bazıları, Viyana'da Suriye Destek Grubu kapsamında başlayan siyasi süreci bozmak ve cihatçıların Suriye'de ve bölgede hakimiyet kurmasını istedi. Rusya, Viyana sürecine bağlı ve sürece katılan ülkelerin terör örgütleri listesi hazırlanması ve Suriye hükümeti ile yapılacak müzakerelerde etkili bir muhalif heyet kurulması konusundaki uzlaşmaya ciddi şekilde uyacağına inanıyor."

Uçak düşürme krizi sonrasında Türkiye ve Rusya arasında özür gerginliği yaşanmış, ayrıca Rusya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.