T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan ilk charter uçuşu yarın

Rusya'dan gelecek konuklar için 2. Dışhatlar Terminali'nde bir de kokteyl düzenlenecek

01 Eylül 2016 23:45

Rusya ile Türkiye arasındaki sorunların aşılmasının ardından ilk charter (seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması) uçuşunun yarın gerçekleşeceği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşlarının yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuşu yarın yapılacak. Yarın Moskova'dan kalkacak Royal Flight Havayollarına ait Boeing 767 tipi uçağın, 309 yolcusu ile saat 19.55'te Antalya Havalimanı 2. Dışhatlar Terminaline inmesi bekleniyor.

Rusya'dan gelecek konuklar için 2. Dışhatlar Terminali'nde bir de kokteyl düzenlenecek.

ETİKETLER

charterrusyaseferne zamanne demekantalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24