Rusya'dan ilk charter uçuşu yarın

Rusya ile Türkiye arasındaki sorunların aşılmasının ardından ilk charter (seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması) uçuşunun yarın gerçekleşeceği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşlarının yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuşu yarın yapılacak. Yarın Moskova'dan kalkacak Royal Flight Havayollarına ait Boeing 767 tipi uçağın, 309 yolcusu ile saat 19.55'te Antalya Havalimanı 2. Dışhatlar Terminaline inmesi bekleniyor.

Rusya'dan gelecek konuklar için 2. Dışhatlar Terminali'nde bir de kokteyl düzenlenecek.