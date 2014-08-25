Rusya'dan ikinci 'yardım konvoyu'



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kamyonların ilk konvoyun izlediği güzergâhı kullanarak Ukrayna'ya yardım ulaştıracağını söyledi.

Konvoyun bu hafta içinde tekrar yola çıkacağını kaydeden Lavrov, Ukrayna hükümetine konuyla ilgili bilgi verildiğini açıkladı.

Ukrayna ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nü yardım operasyonunda Rusya ile işbirliği yapmaya davet eden Lavrov, doğudaki insani krizi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yarın Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te ele alacağını söyledi.

"Rusya Ukrayna krizinin çözümüne her türlü yoldan katkı sağlamaya hazırdır" ifadesini kullanan Lavrov, bu kapsamda Fransa, Almanya, AB ve ABD temsilcileriyle de bir araya gelebileceğini vurguladı.

Rus yardım konvoyu geçen hafta Ukrayna topraklarına izinsiz girmiş, Kiev yönetimi, konvoyun ülkeye girişini işgal olarak nitelemişti.