T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan İdlib için 'insani koridor' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı Maas ile bir araya geldi

14 Eylül 2018 19:48

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de insani koridorlar oluşturulacağını vurgulayarak, "Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi.

Almanya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi.

Başkent Berlin'de konuşan Lavrov, İdlib'de yerel güçleri anlaşmaya teşvik için insani koridor oluşturulacaklarını söyledi.

Bölgedeki terör unsurlarının vurulacağını dile getiren Lavrov, "Rusya,Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen üçlü zirvede olası saldırı sonrasında büyük sivil kayıpların yaşanacağını belirtmişti.

ETİKETLER

idlibsuriyeinsani koridorrusyaabdalmanyamaas
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24