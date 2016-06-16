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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Halep için ateşkes açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin Halep kenti için Moskova'nın girişimiyle 48 saatlik ateşkes kararlaştırıldığını duyurdu.

16 Haziran 2016 11:54

Rusya, şiddetli çarpışmaların cereyan ettiği Halep için 48 saatlik ateşkes sağlandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘silahlı şiddeti dindirip durumu istikrara kavuşturmak amaçlı’ ateşkesin Perşembe gecesine girilen ilk saatlerde başladığı belirtildi. Ateşkese hangi tarafların katıldığına açıklamada yer verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, çarşamba gecesi Rusya'ya Şam rejimini ülke genelinde uygulanacak bir ateşkes konusunda ikna etmesi çağrısında bulunmuştu. Şubat ayında iki ülke Suriye'de çarpışan taraflar arasında ateşkes sağlanmasında uzlaşmıştı. ne var ki, ABD ve Rusya'nın ortak girişimiyle sağlanan ateşkes öncelikle Halep çevresinde defalarca ihlal edilmişti. Çarpışmaların yeniden alevlenmesi üzerine Suriye muhalefeti nisan ayında Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinden çekilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Halep'e roketlerle saldırdığı ve kentin güneyinde savaş tanklarıyla taarruz başlattığı gerekçesiyle, EL Kaide terör örgütüyle bağlantılı Nusra Cephesi'ni suçladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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