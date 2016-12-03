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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Halep hamlesi

Rusya ABD ile muhaliflerin Halep'ten çekilmesi konusunda görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise kentte korkunç son bir katliam yaşanmasından endişeli.

03 Aralık 2016 21:21

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin, kentin doğusunda daha önce muhaliflerin elinde olan bölgelerin 3'te 2'sinde kontrolü sağladığını duyurdu.

Rejim güçleri dün Halep'in doğusundaki Tarık el Bab bölgesini ele geçirmişti. Bu gelişmenin ardından muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin yaklaşık yüzde 60'ının rejimin eline geçtiği kaydediliyor.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle binlerce kişinin Tarık el Bab'dan komşu bölgelere kaçtığı belirtiliyor.

"Görüşmeye hazırız”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Halep'te kalan muhalif güçlerin kentten geri çekilmesi konusunda, Rusya'nın ABD ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kentteki insani kriz nedeniyle, uluslararası toplumun Şam ve Moskova hükümetlerine yönelik baskısı giderek artıyor. Taleplerin başında ise insani yardımların ulaştırılabilmesi için çatışmalara ara verilmesi geliyor.

Yıl sona ermeden "korkunç katliam" endişesi

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura son bir "korkunç katliamın" önüne geçilmesi umudunu taşıdığını vurguladı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Suriye konulu bir panelde konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura "Umarım bir çeşit formül bulunabilir" diye konuştu. De Mistura aksi halde durumun daha da korkunçlaşmasından endişe ettiğini belirtti ve Esad rejimi ile Moskova'nın sürekli olarak bu yıl Halep'te bir "zafer" yaşanmasından bahsettiklerini hatırlattı.

Aynı panelde konuşan Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Suriye ve Rusya'yı, Halep'in isyancıların elinden kurtarılması durumunda bile Suriye'deki savaşın sona ermeyeceği konusunda uyarmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters,BW/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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