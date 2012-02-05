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Ekonomi

Rusya’dan gelen gaz yüzde 30 azaldı

İran’dan alınan doğalgazda tahkim süreci devam ederken, 42 yılın en sert kışının etkisiyle Rusya, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelere doğalgaz sevkıyatı

05 Şubat 2012 02:00

T24 - İran’dan alınan doğalgazda tahkim süreci devam ederken, 42 yılın en sert kışının etkisiyle Rusya, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelere doğalgaz sevkıyatını yüzde 30 oranında kıstı


Dünyada 42 yılın en sert kışı yaşanırken Türkiye’de de doğalgaz konusunda kritik günler yaşanıyor. Enerji sektöründen bir yetkili, Rusya’dan Türkiye’ye gelen doğalgazın yüzde 30’a yakın azaldığını söyledi. Öte yandan Bulgaristan’ın doğalgaz şebekesi operatörü Bulgartransgaz Başkanı Kiril Temelkov, Rusya’nın kendileriyle birlikte Yunanistan, Türkiye ve Makedonya’ya sağladığı gazın yüzde 30 azaldığını açıkladı.



‘Kesinti olmayacak’


Rusya Başbakanı Vladimir Putin de, Avrupa’ya yönelik doğagaz sevkıyatının güvence altına alınması için Rus Gazprom şirketinin her türlü önlemi alması talimatını verdiğini açıkladı.
Bu gelişmeler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız herhangi bir sektörde, sanayide veya konutta şu an itibariyle doğalgaz kesintisinin sözkonusu olmadığını söyledi. Bunun, olumsuz hava koşullarının son 42 yılın en uç noktasında seyretmesinden kaynaklandığına dikkati çeken Yıldız, “Hava sıcaklığının eksi 32’leri, eksi 35’leri gördüğü yerler oluyor. Tahminlerin üzerinde doğalgaz tüketildi” dedi.



‘Zam söz konusu değil’


Yıldız, “Zaman zaman Rusya’dan aldığımız, İran’dan aldığımız gazın basıncında düşmeler olabiliyor. Avrupa’da özellikle boru hattı boyunca Ukrayna, Rumanya, Bulgaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde çok ciddi soğuklarda var” diye konuştu. Yıldız, “Gaz sıkıntısından dolayı doğalgaza herhangi bir zam söz konusu değil” diye konuştu.



Tahkim resti İran’ı etkilemedi


İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir tahkim sürecine sığdırılamayacak kadar dostane olduğunu vurgulayan Enerji Bakanı Taner Yıldız şunları söyledi:


“Uluslararası Tahkim, Uluslararası Hakem Heyeti nasıl karar verirse bu süreci o  şekliyle izleriz diye düşünüyorum. Bu manada görüşlere saygımız var. Ticaretimiz, ilişkilerimiz herhangi bir sıkıntıya uğramadan devam edecektir” dedi.


Bu arada İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımı, Türkiye’ye satılan doğalgaz fiyatları konusunda indirim isteyen Ankara’ya ucuz gaz satamayacakları yanıtını verdi. Türkiye’nin isteğini değerlendiren Kasımı, ‘yasal kısıtlamalardan dolayı’ indirime gitmeyeceklerini söyledi.



‘Elektriğe zam gelecek’


Elektrik piyasasından bir yetkili, piyasada doğalgaz sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Bakanlık doğalgaz sıkıntısından dolayı ikincil yakıta geçin talimatı verdi. Ancak ikincil yakıt nafta ve çok pahalı. Naftayla elektrik üretimi elektrik faturalarına yüzde 10 zam olarak yansımak zorunda” dedi.



Botaş zorlanıyor


Yetkili, Samsun, Denizli ve Bandırmada yapımı süren yeni doğalgaz santrallerinde doğalgaz anlaşması sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Önceden Botaş’a giderdik ve bizi görünce gaz satacakları için sevinirlerdi. Ancak şimdi mevcudu karşılamakta zorlanıyorlar. Gelecek planı yapamıyorlar” diye konuştu.


4646 sayılı doğalgaz piyasası kanununa değinen yetkili, “Yasanın programı ne olacak gazda netlik yok” dedi.


 

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