Rusya'dan gaz akışı kesildi



Naftogaz: "Gaz 3'te 2 oranında azaldı"

Bulgaristan doğal gaz krizine çözüm arıyor

Romanya'nın gazı yüzde 75 kesildi

AB, Ukraynalı yetkililerle krizi ele alacak

MAVİ AKIM: Türkiye, 2003'ün Şubat ayından bu yana bu hattan doğalgaz sağlıyor

Güler, "Mavi Akım"dan gelen gaz miktarının 40 milyon metreküpten 48 milyon metreküpe çıkarıldığını söyledi.En fazla sorunun Trakya Bölgesi'nde yaşanabileceğini belirten Güler, önlem almaya çalıştıklarını, bu bağlamda bugün Ukrayna Büyükelçisi ile biraraya gleceklerini ifade etti.Ukrayna gaz şirketi Naftogaz, Rus Gazprom'un Avrupalı müşterilerine Ukrayna üzerinden gönderdiği gazı üçte iki oranında azalttığını açıkladı.Naftogaz Sözcüsü Valentin Zemlyankisy Gazprom'un, daha önce günde gönderdiği 300 milyon metreküplük gazı 221 milyona, dün de 92 milyon metreküpe düşürdüğünü belirterek, "Gönderdikleri tüm gaz bu. Avrupa bunu birkaç saat içinde hissedecek" dedi.Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, "Saat 03.30 itibarıyla arzın Bulgaristan'ın yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve Makedonya'ya durdurulduğu"nu açıkladı. Açıklamada, "Şu anda kriz durumundayız" denildi.Doğalgazın kesilmesi nedeniyle sanayicilerden petrol gibi alternatif yakıtlara yönelmesini ve vatandaşların ise ısınmak için diğer araçları kullanmasını isteyen Ekonomi Bakanlığı, gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü ülkede, doğalgaz depolama tesisinden maksimum 4.3 milyon metreküp doğalgaz pompalamaya başladığını da bildirdi.Doğalgaz dağıtımında tekel konumunda olan "Bulgargaz" adlı devlet şirketinin yetkilileri, stoklardaki gazın ancak birkaç günlük olduğunu belirterek Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığın bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.Bulgargaz Başkanı Dimitar Gogov da yaptığı açıklamada, yılın en soğuk günlerinin yaşandığı bir dönemde doğalgazın kesilmesinin krizin boyutlarını daha da artırdığını belirterek, "Durum ciddi. Alternatif çözümler üretmek zorundayız" dedi.Doğalgazın kesilmesinin ardından Çiren'deki stoklardan ülkeye gaz verilmeye başlandığını ifade eden Gogov, doğalgazla çalışan büyük sanayi tesislerinin temsilcileri ile bir araya geleceğini ve gerekirse bu tesislere geçici olarak doğalgaz tüketim sınırlaması getireceklerini bildirdi.Bulgaristan'da günlük yaklaşık 11 milyon metre küp doğalgaz tüketiliyor.Bulgaristan ve Makedonya, alternatif doğalgaz boru hatları bulunmadığı için Rusya'nın doğalgaz kesintisinden en kötü etkilenen ülkeler olacak.Rusya'nın Romanya'ya verdiği doğalgaz da yüzde 75 oranında kesildi.Romanya'nın Transgaz şirketi Müdürü Ioan Rusu, "Rusya'dan ithal edilen doğal gaz şimdi yüzde 75 oranında azaldı" dedi.Gazprom, borcu nedeniyle Ukrayna'ya yolladığı gazı 1 Ocak itibarıyla kesmiş, ancak Avrupa'ya Ukrayna üzerinden pompalanan gazın kesintiden etkilenmeyeceğini söylemişti.Gazprom'dan konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, dün gece Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e bilgi veren şirket yetkilileri, Ukrayna üzerinden gönderilen gazın 65,3 milyon metreküp eksik gönderileceğini açıklamışlardı.Ukrayna'yı transit gazı çalmakla suçlayan Gazprom, Kiev'in transit borulardan çaldığı miktarda gazı Avrupa'ya göndermekle yükümlü olduğu gaz miktarından düşeceğini kaydetmişti.Gazprom Başkanı Aleksiy Miller dün gece Putin'e verdiği brifingde Ukrayna'nın kendilerine hala 604 milyon dolarlık gaz borcu bulunduğunu belirterek, Kiev'in transit borulardan her gün gaz çaldığını ve borcunun yine kısa süre içinde milyar dolarlara ulaşabileceğini ifade etmişti.Gaz fiyalarını artıran Moskova ve Kiev'in yakın zamanda anlaşması zor görünüyor. Avrupa Birliği'nden (AB) yetkililer bugün Ukraynalı yetkililerle biraraya gelerek krizi ele alacak.Türkiye ile Rusya arasında 1997 yılında başlatılan Mavi Akım Projesi'nin resmi açılışı 17 Kasım 2005'te Samsun'da yapıldı. Türkiye, 2003 Şubat'ından bu yana hattan doğalgaz sağlıyor.Mavi Akım Projesi ile Rusya'nın Türkiye'ye sağlamayı taahhüt ettiği gaz, Rusya'nın zengin doğalgaz rezervlerinin bulunduğu Zapolyarnoye, Beregovoye sahalarından, Birleşik Gaz Dağıtım Şebekesi ile İzobilnoye bölgesine akıtılıyor. Daha sonra Karadeniz'in yatağından Samsun'a ulaşan gaz, oradan da Ankara'ya sevkediliyor.Toplam uzunluğu 1265 kilometreyi bulan ve üç ana bölümden oluşan hattın Rusya kara bölümü İzobilnoye ve Djubga arasındaki 372 kilometreden oluşuyor.Karadeniz geçişi, Djubga ve Samsun arasında Karadeniz'in altından geçen iki paralel hattan oluşan 392 kilometre uzunluğundaki boru hattının Türkiye bölümü ise Samsun-Ankara arasında 501 kilometre uzunluğundaki hattı kapsıyor. Boru hattının Karadeniz bölümü, dünyada 2 bin 150 metre derinliğe döşenen ilk boru hattı özelliğini taşıyor.Hattın Karadeniz geçişi ve Rusya'daki kısmı İtalyan Eni grubu ve Gazprom, Türkiye kara bölümü ise Öztaş - Hazinedaroğlu - Stroytransgas konsorsiyumu tarafından yapıldı. Türkiye'nin 25 yıl süre ile Rusya'dan kademeli artışla yıllık 16 milyar metreküpe kadar doğalgaz alımını kapsayan proje, yaklaşık 3.5 milyar dolara maloldu.