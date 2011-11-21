-Rusya'dan füze kalkanına misillemesi MOSKOVA (A.A) - 21.11.2011 - Rusya, ABD ile yürütülen füze kalkanı görüşmelerinden sonuç elde edilememesi halinde Belarus ve Rusya Federasyonu sınırlarına taktik füzelerini yerleştirme tehdidinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan üst düzey bir Rus diplomat İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova'nın "İskender" taktik füzelerini Belarus ve Rusya'nın Krasnadar bölgesine yerleştirebileceğini söyledi. Kaynak, ABD ile yürütülen füze kalkanı görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde söz konusu bölgelere misilleme olarak kendi kalkanlarını kuracaklarını belirterek, "Bu, sınırlarımıza yerleştirilecek, stratejik kuvvetlerimize karşı Amerikan füze savunma unsurlarının tehdidine karşı koymamızı sağlayacak" dedi. Rusya daha önce kendisiyle sınırı olmayan Avrupa içindeki Kaliningrad kentine İskender füzelerini yerleştirme tehdidinde bulunmuştu. Moskova ancak 2020 yılına kadar tamamen kurulabilecek ABD füze kalkanını stratejik güçlerine karşı tehdit sayıyor. Rusya, ABD'nin kaygılarını gidermemesinin yeni bir silahlanma yarışına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. George Bush'un ABD Başkanı olduğu dönemde İskender füzelerini Kaliningrad'a yerleştirme kararı alan Rusya, Barack Obama'nın iktidara gelmesi ve Rusya ile ilişikleri sıfırlayarak yeniden başlatacakları açıklamasının ardından bu planını askıya almıştı.