Rusya'dan füze kalkanına karşı ilk adım

T24

Yetkililer, ülkenin en uç batısındaki yeni erken uyarı füze sisteminin aktif hale getirildiğini söylüyor.BBCTürkçe'de yer alan haber şöyle:Bu yöndeki talimatı, Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev, Avrupa Birliği sınırındaki Baltık bölgesinde bulunan Kaliningrad kentindeki radar üssünü ziyareti sırasında verdi.Medvedev, füze kalkanının uygulamaya geçirilmesi durumunda Rusya'nın da füzelerini Avrupa Birliği sınırına sevkedeceği uyarısında bulunuyor.George Bush'un ABD Başkanlığı döneminde Washington füze kalkanı projesini Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde yaşama geçirmeye çalışmış, ancak Moskova'nın sert muhalefeti ardından geri adım atmıştı.Plan, şimdiki Başkan Barack Obama tarafından kapsamı daraltılarak ve Polonya ve Çek Cumhuriyeti yerine projeye Türkiye dahil edilerek yeniden gündeme getirilmişti.ABD, füze kalkanının 2020 yılına kadar uygulamaya girmesini istiyor ve sistemin İran gibi ülkelerin oluşturduğu füze tehdidine karşı planlandığını öne sürüyor.Rusya'daki resmi haber ajanslarında yer alan açıklamasında Medvedev, ''Attığımız adımın, muhataplarımız tarafından füze kalkanının stratejik nükleer güçlerimize karşı oluşturduğu tehdide karşı, ülkemizin gerekli yanıtı vermeye hazır olduğuna ilişkin ilk işaret olarak görülmesini bekliyorum.'' dedi.Medvedev, Interfax ajansındaki açıklamasında, eğer işaret dikkate alınmazsa diğer savunma araçlarını, karşı önlemleri ve vuruş kapasitesini devreye sokacaklarını da söyledi.Rusya lideri, Batılı ortaklarının yeni füze savunma sistemi önerilerini dinlemeye hazır olduklarını, ancak verilen güvencelerin yeterli olmadığını da vurguladı.Medvedev, ''Sarfedilen sözler, ne yazık ki, çıkarlarımızın savunulmasını garanti altına almıyor'' dedi.Rusya liderinin aktif hale getirilmesi talimatını verdiği ve bu yıl Kaliningrad'da Pionerskoye'de inşa edilen füze savunma sisteminin Ukrayna ve Belarus'taki eski sistemlerin yerini alması hedefleniyor.Yeni sistemlerin operasyonel kapasitesi 6 bin kilometrelik bir menzili içeriyor.