Rusya'dan Filistin'e zırhlı araç gidecek

T24- Rusya'nın, Filistin Yönetimine 50 zırhlı araç verme önerisine İsrail'in yeşil ışık yaktı.



Filistin Yönetimi ile giderek gelişen güvenlik işbirliği çerçevesinde, İsrail'in savunmayla ilgili kuruluşlarının da bu karara destek verdiği belirtiliyor.



İsrail, 5 yıldır Rus zırhlı araçlarının Filistin'e verilmesine karşı çıkıyordu.



Rusya, hafif silahlara dayanıklı zırhlı araçları, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesi için vermeyi önermiş, İsrail ise 2008 yılında Ehud Olmert'in Başbakanlığı döneminin sonuna doğru anlaşmayı onaylayabileceğini bildirmişti. Ancak İsrail, sayının yarıya düşürülmesini ve araçlara makinalı tüfek monte edilmesine imkan vermeyecek şekilde değişiklik yapılmasını şart koşmuştu.



Filistin Yönetimi, bu şartlara da razı olmuş ve Filistin topraklarında güvenlik ve huzurun sağlanması için bu araçlara ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti. Ancak anlaşma, İsrail hükümetlerinde aşırı sağcı kesimlerin, "aynı yanlışların Oslo döneminde de yapıldığı ve Filistin tarafına verilen silahların İsrailli sivil ve askerlerin aleyhine döndüğü" yolundaki eleştirilerinin ardından kabul edilmemişti.



Rusya da, 50 zırhlı aracı, Ürdün'de Amerikalılar'ın eğittiği Filistin Yönetimi güvenlik güçlerine göndermişti. Filistin Yönetimi hem İsrail, hem de ABD nezdinde konuyu tekrar gündeme getirerek, araçların Filistin topraklarına girişine izin verilmesini istedi.



Şimdi hem İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın, hem de Batı Şeria topraklarındaki İsrail Koordinatörlüğü'nün, iki taraf arasında güvenlik işbirliğinin gelişmesi ışığında, hükümete bu talebi kabul etmesi tavsiyesinde bulundukları belirtiliyor.



Bir Filistinli güvenlik yetkilisi, Haaretz gazetesine açıklamasında, zırhlı araçların üzerine makineli tüfek yerleştirilmedikçe, İsrail askerlerine yönelik bir tehlikenin de sözkonusu olmayacağına dikkati çekti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, Filistin Yönetimini dolaylı görüşmelerden doğrudan görüşmelere geçilmesinde ikna etme çabaları çerçevesinde, bu araçların verilmesini, "iyi niyet kozu" olarak kullanmayı hesaplıyor olabileceği de söyleniyor.