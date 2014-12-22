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Dünya

Rusya'dan Facebook sayfasına yasak

İngiliz Independent gazetesi, bu son olayı ifade özgürlüğüne darbe olarak nitelendirdi

22 Aralık 2014 16:03

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Telegraph, Rusya'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook'u bloke ettiğini iddia etti. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü muhaliflerinden Alexei Navalny'ye destek için açılan Facebooksayfası dolayısıyla kullanıcılarına "siyasi sansür" uyguladığını, Rusya yönetiminden gelen baskılar üzerine söz konusu sayfaya Rusya'dan erişimin engellediğini yazdı. 

Gazete, Vladimir Putin'in Rusya'daki en güçlü muhalifi olan 38 yaşındaki Navalny'ın geçtiğimiz günlerde yolsuzluk davasından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade ederek, 15 Ocak'ta cezaevine gidecek olan Navalny için açılan destek sayfasına erişimin engellendiğini belirtti. 

The İndependent gazetesi de geniş yer ayırdığı haberde, bu son olayı ifade özgürlüğüne darbe olarak nitelendirerek, uzmanların, Facebook'un bu adımı atma nedenini, Moskova'nın gelecek yıldan itibaren tüm yabancı sosyal medya ağlarını yasaklama planlarının yarattığı endişe nedeniyle atmış olabileceği görüşüne yer verdi. 

Arap Baharı'nın da 'Facebook ayaklanması' olarak nitelendirilmiş olduğunu hatırlatan gazete, internet şirketlerin her geçen gün iş yaptıkları ülkelerin yönetimleri tarafından daha çok baskı altına alındığını belirtti. Gazete ayrıca Putin'in daha önce interneti bir"CIA (ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı) projesi" olarak tanımladığı da yazdı.

Rusya'da 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen ve Moskova Belediye Başkan adayı Alexey Navalny, 2003 yılında vergi kaçırma ve yolsuzluk davasından hüküm giyen eski milyarder Mikhail Khodorkovsky'den beri Putin'e rakip olabilecek tek kişi olarak görülüyor.

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