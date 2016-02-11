T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya’dan “Dünya Savaşı“ uyarısı

Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye konusunda uzlaşı sağlanamazsa yeni bir dünya savaşı çıkabileceği uyarısında bulundu.

11 Şubat 2016 22:33

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, yeni bir dünya savaşı
başlatmaktansa, tüm güçlerin Suriye'deki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturması
gerektiğini kaydetti.

Medvedev, “Amerikalılar ve Arap partnerlerimiz iyi düşünmeli: Kalıcı bir savaş istiyorlar mı?“
ifadelerini kullandı.

Cuma günü yayınlanması planlanan habere göre, Medvedev, “Böyle bir savaşı çok çabuk
kazanmak
mümkün değil. Özellikle de herkesin herkese karşı savaştığı Arap dünyasında“ şeklinde konuştu.

Dimitri Medvedev, ABD ve Rusya'nın ateşkesi garanti altına almak için çatışmanın tüm taraflarına
baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Rusya, Beşar Esad'a bağlı birliklerin ilerlemesine destek olmak amacıyla Halep'te hava saldırıları
düzenliyor. ABD ve batılı güçler de Suriye'nin kuzeyinde hava saldırılarına katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Başbakanı Medvedev SuriyeHandelsblattRusya Başbakanı Dimitri MedvedevSuriyeArapKalıcıMedvedevMedvedev ABDRusyaBeşar EsadHalepDeutsche Welle Türkçe Reuters BS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24