Rusya’dan “Dünya Savaşı“ uyarısı

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, yeni bir dünya savaşı

başlatmaktansa, tüm güçlerin Suriye'deki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturması

gerektiğini kaydetti.

Medvedev, “Amerikalılar ve Arap partnerlerimiz iyi düşünmeli: Kalıcı bir savaş istiyorlar mı?“

ifadelerini kullandı.

Cuma günü yayınlanması planlanan habere göre, Medvedev, “Böyle bir savaşı çok çabuk

kazanmak

mümkün değil. Özellikle de herkesin herkese karşı savaştığı Arap dünyasında“ şeklinde konuştu.

Dimitri Medvedev, ABD ve Rusya'nın ateşkesi garanti altına almak için çatışmanın tüm taraflarına

baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Rusya, Beşar Esad'a bağlı birliklerin ilerlemesine destek olmak amacıyla Halep'te hava saldırıları

düzenliyor. ABD ve batılı güçler de Suriye'nin kuzeyinde hava saldırılarına katılıyor.