Rusya’dan “Dünya Savaşı“ uyarısı

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, yeni bir dünya savaşı
başlatmaktansa, tüm güçlerin Suriye'deki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturması
gerektiğini kaydetti.
Medvedev, “Amerikalılar ve Arap partnerlerimiz iyi düşünmeli: Kalıcı bir savaş istiyorlar mı?“
ifadelerini kullandı.
Cuma günü yayınlanması planlanan habere göre, Medvedev, “Böyle bir savaşı çok çabuk
kazanmak
mümkün değil. Özellikle de herkesin herkese karşı savaştığı Arap dünyasında“ şeklinde konuştu.
Dimitri Medvedev, ABD ve Rusya'nın ateşkesi garanti altına almak için çatışmanın tüm taraflarına
baskı uygulaması gerektiğini söyledi.
Rusya, Beşar Esad'a bağlı birliklerin ilerlemesine destek olmak amacıyla Halep'te hava saldırıları
düzenliyor. ABD ve batılı güçler de Suriye'nin kuzeyinde hava saldırılarına katılıyor.