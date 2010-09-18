-RUSYA'DAN DOMATESE DOLAYLI AMBARGO ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği (AYMSİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın Bulgaristan'dan domates ve üzüm ithalatını durdurduğu bilgisini aldıklarını bildirdi. AYMSİB Başkanı Satıcı, Türkiye'nin domates ihracatının büyük bölümünü Bulgaristan üzerinden yaptığını, ancak Rusya'nın Bulgaristan'dan domates ve üzüm ithalatını durdurduğu yönünde bilgilerin geldiğini söyledi. Bulgaristan'ın yaş meyve sebze ihracatı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Satıcı, şunları kaydetti: ''Antalya'dan yapılan domates ihracatının dörtte birini Bulgaristan üzerinden gerçekleştiriyoruz. Rusya'nın Bulgaristan'dan domates ithalatını durdurması ihracatımızı çok fazla olumsuz etkilemez. İthalatın Bulgaristan yerine deniz yoluna kaymasıyla birlikte limanlarda bir yığılma söz konusu olabilir. Eğer limanlarda sorun çözümlenmez ise ihracatımız bu kez olumsuz etkilenir. Bulgaristan üzerinden ihracat yapmak kimsenin arzu ettiği bir durum değildi. Ancak, koşullar zorladı.'' Satıcı, sorunun aşılması için gemi seferlerinin artırılmasını talep edeceklerini ve kara yolları üzerinden direkt ihracat yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.