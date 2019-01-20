Rusya'dan domates karşılığı 5 bin ton et ithal edilecek

Rusya Federasyonu ile yapılan yeni anlaşma ile bu ülkeden sıfır gümrükle 5 bin ton kırmızı et ithal edilecek. Anlaşmaya göre Rusya Federasyonu ise Türkiye’den aldığı 50 bin ton domates kotasını 100 bin tona çıkardı.

tarimdunyası.net'ten Ali Ekber Ertürk'ün haberi şöyle:

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında tarım ürünleri ticaretinde yeni bir anlaşma yapıldı. Türkiye Rusya Federasyonu’na 50 bin ton olan domates ihracat kotasını 100 bin tona çıkardı. Buna karşılık Rusya’dan 5 bin ton karkas et sıfır gümrükle ithal edilecek. Daha sonra bu miktarın artırılması öngörülüyor.

Anlaşmanın kazananı Rusya

Yapılan anlaşma iki tarafın üreticilerine yarar sağlıyor görünse de aslında kazanan taraf Rusya oldu. Çünkü, Rusya’nın domates ithalatına ihtiyacı var. Fakat, Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok. Depolarda 25 bin tonu aşan etin ihraç edilmesi için pazar aranırken 5 bin ton daha kırmızı et ithal edilecek.

300 bin ton ihraç ederken 50 bin tona sevinir olduk

Türkiye, Suriye sınırında Rusya’ya ait bir savaş uçağını 24 Kasım 2015’te düşürdü. Büyük bir krize neden olan bu uçak düşürülmeden önce Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na domates ihracatı 300 bin ton civarındaydı. Uçak krizinden sonra Rusya’nın domates dahil 24 ürüne yasak getirmesi ile bu ülkeye domates ihracatı sıfırlandı. İki yıllık görüşmeler sonucunda 1 Aralık 2017’den itibaren Rusya, Türkiye’den 50 bin ton domates ithalatına izin verdi. Bunun karşılığında Türkiye’den bazı tavizler istendi. Onlardan birisi de canlı hayvan ve et ithalatıydı.

Berlin’de açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’nın başkenti Berlin’de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nda Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile görüşmesinde anlaşmaya varıldı. Bu görüşme sonucunda Pakdemirli’nin yaptığı açıklamaya göre,Türkiye’nin Rusya’ya yapacağı domates ihracat kotası 50 bin tondan 100 bin tona çıkarıldı. Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev domatesteki thalat kotasının 50 bin ton artırıldığını buna karşılık Türkiye’ye 5 bin ton kırmızı eti sıfır gümrükle ihraç edeceklerini duyurdu.

Domatese karşı et ithal edilecek

Türkiye, 2015’teki uçak krizinden önce 300 bin ton domates ihraç ettiği Rusya’ya 50 bin ton kota aldı diye sevinirken, ihtiyacı olmadığı halde bu ülkeden 5 bin ton kırmızı et alacak.

Depolarda biriken 25 bin ton kırmızı eti ihraç etmek için pazar arayan Türkiye, Rusya’dan gümrüksüz 5 bin ton karkas et ithal ederek stoklarını artıracak.

Buğday ithalatı yüzde 40 arttı

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev’in yaptığı açıklamalara göre iki ülke arasında tarım ürünleri ticareti 2018’de yüzde 7 büyüyerek 3 milyar dolara ulaştı. Rus Haber Ajansı Sputnik’in haberine göre, Rusya’dan Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 2018’de 1.9 milyar dolar oldu.Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, 2018’de Türkiye’ye buğday ihracatının yüzde 40 artışla 930 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin Rus buğdayının en büyük tüketicilerinden biri olduğunu kaydeden Patruşev:”2018’de Türkiye’ye buğday sevkiyatı yüzde 40 oranında artarak 930 milyon dolara ulaştı. Rus buğday üreticilerinin Türkiye’ye sevkiyatı gelecekte artırmaya ve çeşit listesini de genişletmeye ilgi duyuyor” dedi.