Rusya'dan domates açıklaması: Alımı artırabiliriz de, azaltabiliriz de

Mayıs başından itibaren Rusya'ya domates sevk etmesine izin verilen Türk şirketlerinin çoğunun bitki sağlığı kurallarını ihlal ettiğini belirten Rus yetkililer, Türk Türk mevkidaşlarıyla görüşeceklerini ve bunun sonucunda domates alımının azaltabileceğini ya da artırabileceğini söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Rus tarım denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, şu anda 43 Türk şirketinin Rusya'ya domates ihracatı yaptığını, bunların içinden 29'ununsa ürünlerini Rusya'ya göndermeye 1 Mayıs'ta başladığını ifade etti.

Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen domateslerin toplam miktarının mayıs ayında 6 bin 400 tonu bulduğunu belirten Rus tarım denetim yetkilileri, 11 Türk şirketininse bitki sağlığı kuralları ile Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği yasalarını ihlal ettiğinin belirlendiğini söyledi. Kuralları ihlal eden 11 şirket, ihracat izni verilen Türk şirketlerinin üçte birden fazlasını oluşturuyor.

Rosselhoznadzor yetkilileri ayrıca, Türkiye'nin, Rusya'ya gönderilen ürünlerin bitki sağlığı kurallarına uygunluğuyla ilgili bu ihlalleri nasıl engellemeyi planladığını öğrenilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek istediklerini belirtti. Rus yetkililer, bu görüşmelerin sonuçlarına göre de Türkiye'den domates alım miktarını azaltma ya da artırmaya yönelik bir karar alacaklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

Rusya, domates alımı konusunda, Türkiye'ye şirket sayısı üzerinden uygulanan sınırlamayı mayıs başında kaldırmıştı. Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu domates, Moskova-Ankara ilişkileri açısından sembolik bir önem kazanmıştı.

İlişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından 2016'da Türk tarım sektörüne uygulanan yaptırımlar aşamalı olarak kaldırılırken, domates alımı konusundaki yasak Kasım 2017'ye kadar sürmüştü. Daha sonra bu yasak aşamalı olarak gevşetildi.