-Rusya'dan doğalgaz getirmek için 26 şirket başvurdu ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Rusya Federasyonu'ndan Batı Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz getirmek için son başvuru gününde 26 şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurdu. EPDK'ya ithalat lisansı almak üzere başvuran şirketler arasında OMV, Aygaz, Zorlu, Aksa, Demirören, Turcas'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İstanbul Enerji de yer alıyor. EPDK Kurul Kararı çerçevesinde Batı hattından özel sektör tarafından getirilecek gaz miktarı 1 Ocak 2012'den itibaren 2014'e kadar yıllık dörder, 2015 yılında 5, 2016 yılı sonrası 6 milyar metreküp olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin batı hattından doğalgaz ithal etmek üzere çok sayıda şirketin başvurmuş olmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirdi. EPDK olarak doğalgaz ithalatının serbestleşmesi, ithalat ve toptan satışının rekabete açılmasını istediklerini belirten Köktaş, bu sayede özel sektörün bu işi piyasa koşullarında yapabileceğini sürekli savunduklarına dikkat çekti. -Eksikler için 10 gün Köktaş, mevzuatları gereği başvuru yapan şirketlerin, ithalat lisansı alabilmeleri için 10 işgünü içerisinde aralarında Gazprom Export ile doğal gaz alım satım kontratları da dâhil olmak üzere eksik evraklarını tamamlayarak EPDK'ya sunmaları gerektiğini aksi halde başvuruların reddedileceğini vurguladı.