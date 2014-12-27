T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya'dan dijital DNA bankası

Moskova Devlet Üniversitesi, tüm canlı türlerinin DNA'larının saklanacağı veri tabanı oluşturacak

27 Aralık 2014 17:17

Moskova Devlet Üniversitesi, dünyadaki tüm canlı türlerinin DNA'larının saklanacağı veri tabanı oluşturulacağını açıkladı. Dijital veri tabanında Rusya'da yaşayan ve nesli tükenmiş tüm canlılara ait DNA bilgisi yer alacak.

Al Jazeera Türk'te yer alan haberee göre, Rus bilim insanları, ülke sınırlarında yaşayan tüm canlı türlerinin DNA'sını saklamak için kurulacak veri tabanı için büyük bir bütçe aldıklarını açıkladı.

Rus basınına açıklama yapan Moskova Devlet Üniversitesi'nden Viktor Sadivnichy, 'Nuh'un Gemisi' adını verdikleri projede dünyada yaşayan ve yaşamış olan tüm canlıların bilgilerini içeren veritabanı oluşturacaklarını söyledi. Moskova Devlet Üniversitesi'nin merkez kampüsünde kurulacak olan veritabanı, 430 kilometre karelik bir alan kaplayacak.

Sadivnichy, 2018'de tamamlanması beklenen proje sayesinde hücresel materyalleri yeniden üretebileceklerini, aynı zamanda merkezde bilişim sistemleri yer alacağını da belirtti. Moskova Üniversitesi'nin botanikten zoolojiye kadar tüm bölümlerinin katkı göstereceği çalışmada, mümkün olan tüm nesli tükenmiş ve yaşayan canlılardan biyomateryal toplanacak. Projenin 194 milyon dolara mal olması bekleniyor.

İnşa edilecek dijital DNA bankası, Rusya içindeki diğer bilimsel tesislerle bağlantılı olacak. Sadivnichy veritabanının gelecekte yurtdışından alınacak bilgileri de saklayabileceğini belirtti.

Rusya'nın planladığı projenin benzerini yürüten Norveç, Svalbard Takımadaları'nda bulunan Svalbard Küresel Tohum Kasası'nda 100 milyondan fazla tohum saklıyor.

ETİKETLER

dnahücremoskovaveri bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24