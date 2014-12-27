Rusya'dan dijital DNA bankası

Moskova Devlet Üniversitesi, dünyadaki tüm canlı türlerinin DNA'larının saklanacağı veri tabanı oluşturulacağını açıkladı. Dijital veri tabanında Rusya'da yaşayan ve nesli tükenmiş tüm canlılara ait DNA bilgisi yer alacak.

Al Jazeera Türk'te yer alan haberee göre, Rus bilim insanları, ülke sınırlarında yaşayan tüm canlı türlerinin DNA'sını saklamak için kurulacak veri tabanı için büyük bir bütçe aldıklarını açıkladı.

Rus basınına açıklama yapan Moskova Devlet Üniversitesi'nden Viktor Sadivnichy, 'Nuh'un Gemisi' adını verdikleri projede dünyada yaşayan ve yaşamış olan tüm canlıların bilgilerini içeren veritabanı oluşturacaklarını söyledi. Moskova Devlet Üniversitesi'nin merkez kampüsünde kurulacak olan veritabanı, 430 kilometre karelik bir alan kaplayacak.

Sadivnichy, 2018'de tamamlanması beklenen proje sayesinde hücresel materyalleri yeniden üretebileceklerini, aynı zamanda merkezde bilişim sistemleri yer alacağını da belirtti. Moskova Üniversitesi'nin botanikten zoolojiye kadar tüm bölümlerinin katkı göstereceği çalışmada, mümkün olan tüm nesli tükenmiş ve yaşayan canlılardan biyomateryal toplanacak. Projenin 194 milyon dolara mal olması bekleniyor.

İnşa edilecek dijital DNA bankası, Rusya içindeki diğer bilimsel tesislerle bağlantılı olacak. Sadivnichy veritabanının gelecekte yurtdışından alınacak bilgileri de saklayabileceğini belirtti.

Rusya'nın planladığı projenin benzerini yürüten Norveç, Svalbard Takımadaları'nda bulunan Svalbard Küresel Tohum Kasası'nda 100 milyondan fazla tohum saklıyor.