Rusya'dan da IŞİD'e 'mesajlı' füze

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 224 kişiyi taşıyan Rus Metrojet Havayolları'na ait uçağın bombayla düşürüldüğü kesinleşince IŞİD'e yönelik operasyonlarına hız veren Rusya da, terör örgütünü vurmak için kullanacağı füzelere “Paris için” yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Britanya'daki Rus Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Rus havacıların füzelere Rusça "Paris için" yazdığı görüldü.

Paris'te 13 Kasım düzenlenen ve 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından IŞİD'in kalesi Rakka'ya bomba yağdıran Fransa da benzer bir yönteme başvurmuş ve füzelerin üzerine "From Paris With Love" (Paris'ten Sevgilerle) yazmıştı.

IŞİD'in pilot Muaz Kasasbeh'i vahşice katletmesinin ardından Ürdün de, terör örgütünün Irak ve Suriye'deki hedeflerini üzerinde "Bu senin için İslam düşmanı" yazan füzelerle vurmuştu.