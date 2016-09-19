Hürriyet gazetesi Vahap Munyar, 3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan'ın "3M’in 2 yıl önce Rusya’da üretimi durdurdu ve tüm üretimlerini Çorlu'ya taşıdı" sözlerini köşesine taşıdı. Şirketin Avrupa'da Romanya ve Yunanistan'daki üretimlerini durdurup Çorlu'ya taşıdığını aktaran Munyar, "lk ihracatlarımızla ilk 1000’e girmeye başlamıştık. Şimdi yıllık 150 milyon dolarlık ihracatımızla ilk 500’de daha yukarılara çıktık" diye yazdı.

Vahap Munyar'ın Rusya'dan çekildi Çorlu süper üs oldu başlığıyla (19 Eylül 2016) yayımlanan yazısı şöyle:



3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, küçük bir deney tüpünü uzattı:

- Bu tüpün içindeki USB’de (taşınabilir bellek) şirketimizle ilgili bilgiler yer alıyor.

Tüpe baktım, içi su doluydu. USB de suyun içindeydi:

- USB’yi neden suyun içine koydunuz? Su, USB’yi bozmaz mı?

- Bozmaz. Bu akışkan ürün, özel alanlarda yangın söndürmek üzere geliştirildi. Örneğin, THY’nin data merkezinde yangın riskine karşı bu sıvının olduğu tüpler yer alıyor. Yangın söndürmede bu ürün kullanıldığında, sıkılan sıvı yangından zarar görmemiş teknolojik ekipmanı etkilemiyor. Yangın bitince o sistemler devreye girebiliyor.

ABD merkezli uluslararası dev 3M’in “yaratıcı” yönünü anımsatan kısa gösteriden sonra kendi öyküsünden söze girdi:

- 22-23 yıldır 3M’deyim. Çerkezköy’deki fabrika arazisinin alımında görev yaptım. İlk genel müdürlük kariyerime Macaristan 3M’de ulaştım. Şimdiki görevime gelmeden önce de 5.5 yıl Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanlığı yaptım. O görevim sırasında 3M’in bölgedeki endüstriyel ürünlerinden sorumluydum.

Şimdiki görevini “tenzili rütbe” gibi algıladım, açıkladı:

- 3M, 70 ülkede faaliyet gösteriyor. Amerika dışında 10 “süper hub” vardı. 11’incisi Türkiye oldu. Türkiye, elde edilen gelir açısından Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ülkesi. Ayrıca, bu görevimde 3M’in tüm ürün portföyüne bakıyorum.

Grubun Türkiye’de ilk üretime 50-60 dönüm alana kurulu Çerkezköy fabrikasında başladığını belirtti:

- İlk üretim daha çok iç pazara dönüktü. Zamanla ihracat da başladı. Çorlu’yu “süper hub” seçince 200 dönüm fabrika arazisi alındı. Şimdi Çerkezköy’de üretim sürse de Çorlu giderek öne çıkıyor. Oradan 52 ülkeye ihracat gerçekleşiyor.

Türkiye’nin ihracat liginde giderek yükseldiklerini kaydetti:

- İlk ihracatlarımızla ilk 1000’e girmeye başlamıştık. Şimdi yıllık 150 milyon dolarlık ihracatımızla ilk 500’de daha yukarılara çıktık.

3M’in 2 yıl önce Rusya’da üretimi durdurduğunu vurguladı:

- Yunanistan ve Romanya’da da üretimlerimiz durdu. 3 ülkedeki üretim tümüyle Çorlu’ya kaydı.

Grubun Türkiye’ye bakışına değindi:

- Kısa vadeli tedirginlikler yaşanıyor. Ancak, uzun vadede Türkiye ile ilgili endişe yok.

Çorlu’daki ilk faz yatırımın 40-50 milyon dolar düzeyinde olduğuna değindi:

- 35-40 milyon dolarlık ikinci faz yatırımın kararı da yüzde 80 tamam gibi.

Ar-Ge’ye yılda 2 milyar dolar ayıran 3M gibi “yaratıcı” bir grubun Çorlu’yu “süper hub” seçmiş olması, her şeye rağmen Türkiye’ye yatırımın çekiciliğini ortaya koyuyor...

3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, Türkiye’deki Ar-Ge ekiplerinin 30 kişiden oluştuğunu belirtti:- Ar-Ge ekibimiz hem yerel, hem de global çözümler üretiyor. Örneğin Arçelik’in çamaşır makinesine bant geliştirdik. Ayrıca bebek bezi bantı da Çerkezköy’de geliştirildi.Ar-Ge merkezinin büyüyeceğini vurguladı:- Önümüzdeki 5 yılda Ar-Ge merkezimiz 3 kat büyür.

AŞKABAT’ta (Türkmenistan) Polimeks’in yaptığı Uluslararası Havalimanı’nın açılışı sonrası TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener, Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Süzer Holding Onursal Başkanı Mustafa Süzer, Prof. Osman Müftüoğlu, Türkmenistan’daki Coca-Cola İçecek’in ortağı ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, İskender Atakan, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, GAP İnşaat Genel Müdürü Korhan Özbaysal, GAP İnşaat Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Gel ile sohbet ediyoruz.Sani Şener, saatine baktı:- Bu akşam Alanyaspor’un Trabzonspor’la maçı var.Ardından ekledi:- Alanya’daki Gazipaşa Havalimanı’nı biz işletiyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu rica etti, ilk kez Alanyaspor’un formasına adımızı yazdırdık. Bu akşam Alanyaspor göğsündeki TAV yazısıyla Trabzonspor’a karşı oynayacak.Tedirginliğini dile getirdi:- Alanyaspor, Tranzonspor’u yenerse inşallah hemşerilerimiz bize kızmaz.Karşılaşmayı Alanyaspor 3-0 kazandı...Trabzonspor taraftarı sırf Alanyaspor’un formasında “TAV” yazıyor diye Şener’e kızar mı?