Rusya'dan Büyükelçi Yerhov'un Türk Dışişleri'ne çağrılması hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, İdlib'deki gelişmeler sebebiyle Türk Dışişleri'ne çağrılmasıyla ilgili olarak, "Tarafların çeşitli düzeylerde sıkı temas halinde olması gerekiyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov'a, Suriye ordusunun, gerilimi azaltma bölgelerinden birinin bulunduğu İdlib'de ilerlemesi nedeniyle Rus Büyükelçi Yerhov'un Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış olmasının, ilişkilerin kötüleşmesine sebep olmasından endişelenip endişelenmediği sorusu yöneltildi. Peskov bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yakın diyalog devam edecek"

"Gerilimi azaltma bölgeleri hakkındaki anlaşmaların gerçekleştirilme süreci ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıkları da dahil olmak üzere siyasal çözüm sürecine girilmesi, çeşitli düzeylerde sürekli olarak temas halinde olunmasını gerektiriyor. Bu, uzman düzeyindeki ve üst düzeydeki temaslar gibi başka düzeylerdeki temaslar için de geçerli. Bu temaslar gerçekleşiyor. Şüphesiz bu yakın diyalog devam edecek."

Ne olmuştu?

Bu arada Rus basını da Rusya'nın Suriye'deki askeri tesislerini geçen hafta hedef alan saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA), İdlib'in, Türkiye'nin denetlemesi gereken mahallelerinden birinden havalandığını yazmıştı.

Haberlere göre, bu sebeple Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'a birer mektup gönderdiğini kaydedilmişti. Söz konusu mektuplarda, Türkiye'den denetiminde olan bölgelerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi istenmişti.

İdlib; Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu Astana süreci kapsamında Suriye'de gerilimi azaltma bölgesi kurulan dört yerden biri.

Bu bölgedeki kontrol ve gözlem noktalarında hem Rus hem de Türk güçleri görev yapmasına karar verilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Eylül 2017'de Reuters haber ajansına verdiği bir röportajda, 'Rusya'nın İdlib'in dışında, Türkiye'ninse İdlib'in içinde güvenliği koruyacağını' söylemişti.