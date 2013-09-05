Rusya'dan BM'ye rapor: İsyancılar Mart ayında kimyasal silah kullandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart tarihinde Han el Esel'de düzenlenen kimyasal saldırı iddiasında elde edilen kanıtların Suriye ordusunun standart silahlarına işaret etmediği, aksine bir isyancı grubunun elindeki malzemelerin izlerinin bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada özellikle "BM soruşturmasının sonuçlarının henüz açıklanmamasına rağmen Şam şehrinde kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahların sorumluluğunu Suriye'nin üzerine yükleyen çeşitli bilgilerin yığıldığına" dikkat çekildi.

Bakanlık bu yolla, Şam'a yönelik askeri operasyonun yolunun yapıldığını ifade etti.



Halep'teki kimyasal saldırı



Ancak Rus uzmanların incelemelerine göre 19 Mart'ta düzenlenen ve 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırı sonrasında olay yerinden alınan kanıtlar sarin gazı taşıyan roketin Suriyeli isyancılar tarafından ateşlendi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e de sunduğu 100 sayfalık raporda dikkat çeken başlıklar şunlar:

--Olayda kullanılan mermi "Suriye ordusunun standart mühimmatına ait değil ve malzemeleri ülkenin kuzeyinde Beşeyr el Nasır Tugayı'nın ürettiği roket güdümlü kılavuzsuz füzelerin tipine ve parametrelerine uyuyor".

--Füzenin fırlatılması için heksogen va da siklonit olarak da bilinen RDX maddesi kullanıldı. Bu madde "standart kimyasal silahlarda kullanılmıyor".

--Toprak ve mermi kalıntılarından alınan örnekler, "endüstriyel olarak üretilmemiş sarin ve diisprofilflorofosfat" kullanımına işaret ediyor. Bu madde "Batılı devletler tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde kullanılmıştı".