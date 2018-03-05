Rusya'dan BM'ye: IŞİD yeni saldırılar yapabilir, Suriye'de çözüm çok uzak

Rusya, Birleşmiş Milletler’e sunduğu değerlendirme raporunda, Suriye’deki ateşkes çabalarının, siyasi ve diplomatik çözümü kolaylaştırdığı ancak tehditin hâlâ sürdüğünü kaydetti. Suriye’de IŞİD’in büyük oranda gücü kırılsa da ABD gibi, ülkelerine dönen IŞİD’lilerin yeni saldırılar yapmasını beklediklerini söyleyen Rusya, Suriye’de yakın gelecekte bir çözüm beklemiyor.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Suriye’de, IŞİD’in büyük oranda gücünün kırıldığı değerlendirmelerine karşın Rusya örgütünün hâlâ tehdit olduğu görüşünde. Tıpkı ABD gibi, Rusya da ülkelerine dönen IŞİD savaşçılarının yeni saldırılar yapmasını bekliyor. Ülkelerine dönen IŞİD üyelerinin buralarda saldırı düzenlemesinden de endişe eden Rusya, Suriye’de yakın gelecekte bir çözüm beklemiyor. Rusya’nın, olası terörist tehditler konusunda Özel Kuvvetler, Güvenlik Ajansları ve yasa uygulayıcılarının başkanlarının yaptığı toplantı ışığında BM Genel Sekreteri’ne Şubat ayında sunduğu terör değerlendirmesine göre Suriye’deki ateşkes çabaları, siyasi ve diplomatik çözümü kolaylaştırdı ancak değerlendirmede “Suriye’de siyasi ve askeri durum uzun vadede zorlayıcı olmaya devam edecek ve hatta daha da kötüleşebilir. IŞİD, HTŞ ve diğer silahlı grupların faaliyetlerinden çok fazla etkilenecektir” denildi.

ABD istihbaratı tarafından Kongre’ye sunulan raporda da “IŞİD’in, Irak ve Suriye’de yeniden gruplaşmaya başlamasını, küresel varlığını güçlendirmesini, uluslararası eylemler planlamasını ve hem üyelerini hem de sempatizanlarını kendi ülkelerine saldırma yönünde teşvik etmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. Rusya’nın Şubat ayında BM’ye sunduğu ve olası terör tehditlerinin ele alındığı rapordaki değerlendirmeler şöyle:

Paralar azaldı

* IŞİD, Nusra ve diğer terörist gruplar tehdit olmaya devam ediyor.

* Örgüt, savaşçılarına verdiği ücretleri azaltmak zorunda kaldı; kontrol ettiği alandaki sosyal ve altyapı çalışmalarını bıraktı.

* Çatışmalar ve firarlar nedeniyle savaşçılarının sayısında dikkat çekici düşüş oldu; örgüte katılım da azaldı.

* IŞİD’in Türkiye sınırındaki kaçış noktaları kısmen engellendi; petrol, silah ve yabancı savaşçılar için kullandığı kaçakçılık yolları yok edildi. Bu da örgütün gelirini büyük oranda azalttı.

* Teröre karşı düzenlenen operasyonlar sonucu yabancı savaşçılar ülkelerine döndü; bu da IŞİD liderlerine jeografik etkilerini genişletme imkânı veriyor.

Doğu Guta’ya düzenlenen operasyonlar terör örgütlerine kaynak sağlayan yolları kapattı

Türkiye ile Rusya arasındaki en büyük görüş farklılıklarından biri olan Doğu Guta’da ise Rusya, Şam yönetimi tarafından Doğu Guta’ya düzenlenen operasyonların uluslararası terör örgütlerine kaynak sağlayan yolları kapattığını ve Şam’ın askeri altyapıda kontrolü artırdığını savunuyor. BM’ye sunulan belgede değişimler şöyle sıralanıyor:

* Savaşçılarını ve kaynaklarını açık arazide ve tedarik yollarında tutmak yerine hatlarını yaydılar.

* Gizlenme metodları artırıldı ki bu da yerlerini bulmayı zorlaştırıyor.

* Ağır silahları sadece çok gerekli olduğunda kullanarak, hareketliliği tercih ettiler. Bu da güçlerini hızla ve gizlice saldırı yapılması planlanan bölgeden uzaklaştırmalarını sağladı; kontrollerindeki bölgede hâlâ zorla yer değiştirme uygulanıyor.

* Daha önce sosyal medya ağlarında aktif olan savaşçılarının internet ve cep telefonu kullanması ya da video çekmesi yasaklandı.

* Suriye’de oluşturulan ateşkes ve Rus güçlerinin kısmi olarak çekilmesi siyasi ve diplomatik çözümü kolaylaştırdı; müzakerelerin ardından taraflara siyasi çözümün prensipleri sunuldu.

* Suriye’de siyasi ve askeri durum uzun vadede zorlayıcı olmaya devam edecek ve hatta daha da kötüleşebilir. IŞİD, HTŞ ve diğer silahlı grupların faaliyetlerinden çok fazla etkilenecektir.

* Doğrudan çatışma yerine gerilla savaşına doğru taktiksel bir değişim görülebilir; bu da onun, yıkım gücünü koruyarak, askeri ve insan kaynaklarını korumasını sağlar.

Terör saldırılarında çocukları kullanabilir

Rapora göre IŞİD ayrıca; “koordinasyonsuz ve yerel terör saldırıları ile patlayıcı cihazlar, insansız hava araçları, araba bombaları veya intihar saldırıları düzenlemeye geri dönebilir”. Başvurması beklenen diğer yöntemler ise şöyle ifade ediliyor:

* Radyolojik, kimyasal ve biyolojik araçları kullanabilir.

* Terör saldırılarında ya da rehinelerin infazında çocuklar ve yetişkinler kullanılabilir.