T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan BM'ye İran uyarısı MOSKOVA (A.A)

26 Ekim 2011 02:43

-Rusya'dan BM'ye İran uyarısı MOSKOVA (A.A) - 25.10.2011 - Rusya, BM'yi İran'ın nükleer programı üzerindeki kuşkuların artmasına ve dolayısıyla bu konudaki diplomatik çabaların zora girmesine yol açacak yeni bir karar almaması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açılamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEK)gelecek ay yayımlanacak olan raporunun zamanlamasının herhangi bir ciddi görüşmeyi engelleyebileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, yayımlanacak rapor konusunda duyarlı olunmasını isteyen Rus Dışişleri Bakanlığı, UAEK'ya da konu hakkında bilgi sızdırdığı ve rapordaki ton konusunda eleştirdi. Söz konusu yaklaşımın mevcut atmosferi "kesinlikle" daha zora sokacağı ve ciddi müzakerelerin başlamasını engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, "Bu hassas konuyu tarafsız, duyarlı ve sorumlu bir şekilde ele almak gerekiyor" denildi. UAEK'nın yayımlayacağı raporda geçen ay İran'ın neden atom bombası yapmaya çalıştığı yönünde bir açıklama yapma gereği duyulduğu konusuna açıklık getirilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24