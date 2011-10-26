-Rusya'dan BM'ye İran uyarısı MOSKOVA (A.A) - 25.10.2011 - Rusya, BM'yi İran'ın nükleer programı üzerindeki kuşkuların artmasına ve dolayısıyla bu konudaki diplomatik çabaların zora girmesine yol açacak yeni bir karar almaması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açılamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEK)gelecek ay yayımlanacak olan raporunun zamanlamasının herhangi bir ciddi görüşmeyi engelleyebileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, yayımlanacak rapor konusunda duyarlı olunmasını isteyen Rus Dışişleri Bakanlığı, UAEK'ya da konu hakkında bilgi sızdırdığı ve rapordaki ton konusunda eleştirdi. Söz konusu yaklaşımın mevcut atmosferi "kesinlikle" daha zora sokacağı ve ciddi müzakerelerin başlamasını engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, "Bu hassas konuyu tarafsız, duyarlı ve sorumlu bir şekilde ele almak gerekiyor" denildi. UAEK'nın yayımlayacağı raporda geçen ay İran'ın neden atom bombası yapmaya çalıştığı yönünde bir açıklama yapma gereği duyulduğu konusuna açıklık getirilmesi bekleniyor.