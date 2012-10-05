Rusya'dan BM'de Akçakale saldırısının kınanmasına veto!

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Akçakale saldırısını kınayan bir kararın kabul edilmesini veto etti.

Rusya, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesinde tansiyonun daha da yükselmesine neden olacağını, askeri çatışmalardan uzak durulması gerektiğini savunduğunu bildirdi. Suriye hükümetine ise, saldırıyı soruşturma çağrısı yaptı. Rusya bu tür çatışmaların, uluslararası platformda, komşu ülkelerle de güvenliği tehdit eden bir unsur olarak gördüğünü belirtti.

Moskova’nın veto ettiği metin yerine önerdiği metinde “uluslararası hukukun ihlali” ifadesi yer almazken “itidal” çağrısı yapılıyor.

Reuters’ın elde ettiği belgelere göre, Rusya’nın önerdiği açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri taraflara itidalli davranma ve Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesinde tansiyonun daha da yükselmesine neden olacak askeri çatışmalardan kaçınma çağrısı yapmaktadır” denildi.

Kabul edilmesi durumunda, bağlayıcı olmayan bu açıklama kapsamında, Türkiye ve Suriye’ye aynı zamanda “tansiyonu düşürme ve Suriye krizinin barışçıl çözümünün yolunu yapma” çağrısında da bulunulacak.

Rusya’nın önerdiği metinde, Azerbaycan’ın hazırladığı ilk metinden de parçalar bulunuyor. Bu doğrultuda taslakta Suriye hükümetine saldırıyı soruşturma çağrısı da yapılıyor.

Orijinal metinde, Suriye’nin Akçakale ilçesini bombalaması “en güçlü ifadelerle” kınanırken, Türk topraklarının ihlaline bir son verilmesi talep ediliyordu.

Her iki metinde de, “Bu durum Suriye’deki krizin komşu ülkelere tehlikeli boyutlarda yayılması anlamına gelmektedir” deniyor. Rusya’nın teklifinde ise diplomatların çok önemli olduğunu savunduğu, “Bu tür uluslararası hukuk ihlalleri uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktır” ifadeleri yer almıyor.

Ban: Bölgesel çatışma riski artıyor

Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Türkiye-Suriye sınırındaki "tansiyonun artmasından dolayı endişelendiği" bildirildi.

Ban'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri bölgesel çatışma riskinin büyüdüğünü belirtti.

Ban'ın ayrıca Türkiye ve Suriye'ye "azami düzeyde itidal" çağrısı yaptığı belirtildi.