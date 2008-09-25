Rusya'dan birleşmeye ilk adım

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlık ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Güney Osetya ile fiili birleşme yolunda bir öneride bulunarak, Rusya-Güney Osetya sınırının "kaldırılmasını" önerdi.

Güney Osetya'nın Rusya ile birleşmesine kapalı olduğunu açıklamış olan Moskova yönetimi, böylece hukuki olmasa da fiili bir birleşmenin önünü açtı.

İnterfaks'ın haberine göre Putin açıklamasında, "Güney Osetya'nın ekonomik yeniden yapılanmasına yardımcı olmamız, Rusya ve bu cumhuriyet arasındaki sınırı fiilen kaldırmamız uygun olacaktır" dedi.

Rusya'nın etkili siyasi isimlerinden olan Moskova Belediye başkanı Yuri Lujkov da bugün bir açıklama yaparak, Güney Osetya'nın Rusya'dan suni biçimde ayrılmış olduğunu belirterek, "bu cumhuriyetin artık fiilen (de facto) Rusya'nın bir parçası haline geldiğini" söyledi.