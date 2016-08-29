T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan bir ziyaret iptali daha; Putin maça gelmiyor

“Hayır, takımımızı uzaktan destekleyeceğiz”

29 Ağustos 2016 19:52

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ve Türk milli takımlarının Antalya'da oynayacağı dostluk maçına gitmeyi planlamadığını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la geçen Cuma günü yapacağı görüşme de ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Peskov, Rus ve Türk milli takımlarının 31 Ağustos’ta Antalya’da oynayacağı dostluk maçına Putin’in gidip gitmeyeceği sorusuna, “Hayır, (takımımızı) uzaktan destekleyeceğiz” yanıtını verdi.

Daha önce Türk medyasında, Putin’in, dostluk maçını birlikte izlemek için kendisini Antalya’ya davet eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifini kabul ettiği şeklinde haberler yer almıştı.

ETİKETLER

RusyaGenelkurmay BaşkanlığıVladimir PutinTürkiyeAntalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24