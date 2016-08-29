Rusya'dan bir ziyaret iptali daha; Putin maça gelmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ve Türk milli takımlarının Antalya'da oynayacağı dostluk maçına gitmeyi planlamadığını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la geçen Cuma günü yapacağı görüşme de ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Peskov, Rus ve Türk milli takımlarının 31 Ağustos’ta Antalya’da oynayacağı dostluk maçına Putin’in gidip gitmeyeceği sorusuna, “Hayır, (takımımızı) uzaktan destekleyeceğiz” yanıtını verdi.

Daha önce Türk medyasında, Putin’in, dostluk maçını birlikte izlemek için kendisini Antalya’ya davet eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifini kabul ettiği şeklinde haberler yer almıştı.