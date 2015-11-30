Rusya'dan bir yaptırım daha: Türkiye'den tarım ürünleri, sebze ve meyve ithalatı yasaklanacak!

Rus uçağının düşürülmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri ekonomik yaptırımlarla günden güne tırmanıyor. Rusya yaptırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye'den tarım ürünleri, sebze ve meyve ithalatı yasaklanacağını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, “Şu anda Türkiye’den sanayi ürünlerinin ithalatını yasaklamaktan kaçınıyoruz. Enflasyonist baskıları hafifletmek için Türkiye’den gıda ithalatına sınırlamalar birkaç hafta ertelenecek” diye devam etti. Başbakan Yardımcısı, "Rusya gerekli olursa Türkiye'ye yaptırımları genişletebilir" dedi.

Türkiye 2014 yılında Rusya’ya 1 milyar 68 milyon dolarlık tarım ve hayvancılık ürünü sattı.