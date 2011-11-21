-Rusya'dan Batı'ya kınama MOSKOVA (A.A) - 21.11.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batı ülkelerinin Suriye'de şiddetin nasıl durdurulacağına yönelik pozisyonunu, "siyasi provokasyon" olarak nitelendirerek kınadı. Rus haber ajansları Lavrov'un bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, batı başkentlerinin Suriye muhalefetinin Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Suriyeli yetkililerle görüşmekten kaçınmasını istediğini ileri sürerek, "Eğer taraflar bir araya gelmezse bu ülkedeki şiddet olayları durmayacaktır" görüşünü dile getirdiğini kaydettiler. Lavrov, geçen hafta Suriyeli muhaliflerle Moskova'da bir araya gelerek, Esad ile görüşmeleri çağrısında bulunmuş, ancak bu çağrısı Suriyeli muhalifler tarafından reddedilmişti.