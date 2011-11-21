T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan Batı'ya kınama MOSKOVA (A.A)

21 Kasım 2011 15:37

-Rusya'dan Batı'ya kınama MOSKOVA (A.A) - 21.11.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batı ülkelerinin Suriye'de şiddetin nasıl durdurulacağına yönelik pozisyonunu, "siyasi provokasyon" olarak nitelendirerek kınadı. Rus haber ajansları Lavrov'un bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, batı başkentlerinin Suriye muhalefetinin Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Suriyeli yetkililerle görüşmekten kaçınmasını istediğini ileri sürerek, "Eğer taraflar bir araya gelmezse bu ülkedeki şiddet olayları durmayacaktır" görüşünü dile getirdiğini kaydettiler. Lavrov, geçen hafta Suriyeli muhaliflerle Moskova'da bir araya gelerek, Esad ile görüşmeleri çağrısında bulunmuş, ancak bu çağrısı Suriyeli muhalifler tarafından reddedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24