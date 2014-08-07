ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna krizi nedeni ile Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlara Moskova sert karşılık verdi. Başta gıda ürünleri olmak üzere, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden ithalata yasak geldi.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev hükümet toplantısında karşı yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği, ABD, Avustralya, Kanada ve Norveç’ten tüm kategorilerde gıda alımını yasakladığını söyledi. Gemi inşası, uçak üretimi, otomobil ve diğer sektörlerde koruyucu tedbirler getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talepleri doğrultusunda çalışma yapıldığını ve karar verdiklerini ifade eden Medvedev, “Ben hükümet kararnamesini imzaladım. Sığır ve domuz eti, tüm meyve ve sebze ürünleri, tavuk, balık, peynir, süt ve süt ürünleri ithalatına tam bir yasak getirdik.” dedi.

Rusya Federal Gümrük Servisi’nden kararın uygulanmasını isteyen Medvedev, “Federal Gümrük Servisi kararın uygulanması ile ilgili tüm adımları atması gerekiyor. Burada bahsettiğimizin ürünlerin ülkeye girişi yasaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya üzerinden Türkiye’ye uçamayacak

Rusya’nın uçuz havayolu şirketi Dobrolet’e uygulanan yaptırıma karşılık, Avrupa ve ABD havayolu şirketlerinin trans-Sibirya koridorunu kullanımı ile ilgili yasak getirilmesine değinen Medvedev, “Biz karşı yaptırım adımlarını değerlendiriyoruz. Bunlar masada. Avrupa ve Amerika havayolu şirketlerinin Asya-Pasifik bölgesine uçuşlarında Rusya hava sahasını kullanımı konusu da değerlendiriliyor. Bu çok sert bir yaptırım olacak. İkinci olarak düzenli ve charter uçuşlar için Rusya hava sahasına giriş-çıkış noktalarını da değiştirmeyi düşünüyoruz…” bilgisini verdi.

Rusya, Ukrayna’nın Rusya transit uçuşlarını da yasakladı. Ukrayna, Rusya üzerinden Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’a uçuş gerçekleştiremeyecek.

Karşı yaptırımların 7 Ağustos’tan itibaren uygulamaya konduğunu ifade eden Medvedev, “Biz karşı yaptırım kararında 1 yıllık süre belirledik. Durum değişirse süreç gözden geçirilir. Ortaklarımız yapıcı bir işbirliğine giderse, biz de bu tedbirlerle ilgili takvimi yeniden değerlendirmeye hazırız.” hatırlatmasında bulundu.

İstemeyerek karşılık verdik

Karşı yaptırımları spekülasyonla etkisiz hale getirmek isteyenlere sert cezaların uygulanacağını vurgulayan Medvedev şu şekilde konuştu: “Ben samimi bir şekilde ortaklarımızdan ekonomik çıkarların olumsuz siyasi düşüncelerin önüne koyacaklarını ümit ediyorum. Rusya’yı korkutmak ya da sıkıştırmaya çalışmak yerine bunu düşünmeliler. Bizim karşılıklı çıkarlara dayalı ekonomik işbirliğimizin yeniden restore edilmesini umuyoruz. Biz bundan memnun oluruz. Tüm tedbirler karşılık niteliğinde. Biz bunun olmasını istemezdik…”