'Rusya'dan Bakü'ye silah, Erivan'a kredi'

Rus Kommersant gazetesi, Azerbaycan'ın, Yukarı Karabağ sorunun çözümünde "Rusya'nın arabuluculuğundan yararlanmak istemesi" halinde, Bakü'nün Rus silahına, Erivan'ın Rusya'dan sağlanacak krediye sahip olacağını yazdı.



Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ın, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile yaptığı görüşmeyle ilgili yayımladığı, "Karabağ Görüşmelerine Destek Geldi" başlıklı haberde, "Rusya'nın Azerbaycan'a silah, Ermenistan'a ise para vermeye hazır olduğu" kaydedildi.



Haberde, Aliyev ve Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın haziran ayında St. Petersburg'da Rusya'nın arabuluculuğuyla bir araya gelebileceği belirtilerek, "Sarkisyan-Aliyev buluşması, bugün Moskova'da yapılacak Aliyev-Medvedev görüşmesinde de ele alınacak. Kommersant'a ulaşan bilgilere göre Bakü ve Erivan Moskova'nın arabuluculuğundan yararlanacak olursa, Azerbaycan'a silah desteği, Ermenistan'a ise kredi desteği verilmesi planlanıyor" denildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (OGAÖ) dün Erivan'daki toplantısı sırasında Sarkisyan ile görüştüğü belirtilerek, Sarkisyan'ın da, "Aliyev ile St. Petersburg'da görüşmeye ilkesel olarak hazır olduğunu ancak bu konudaki nihai kararını 23 nisanda Moskova'daki görüşmesinin ardından vereceğini söylediği" kaydedildi.



Gazete, Rusya'nın girişimleri sonucu yapılacak barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması halinde Rusya'nın her iki ülke için "değerli anlaşmalar" hazırladığını belirterek, Rusya'nın Ermenistan'a vereceği 500 milyon dolar kredinin yanı sıra, "EVRAZES (Avrasya Ekonomik Örgütü)" çerçevesinde krizle mücadele için oluşturulan 10 milyar dolarlık fondan da, bu ülkeye kaynak aktarabileceğini kaydetti.



Azerbaycan'ın da Rusya'dan füze ve tank gibi silahlar alabileceğinin belirtildiği haberde, "Şimdiye kadar Ermenistan faktörünü göz önünde bulunduran Rusya, Azerbaycan'ın bu başvurularını cevapsız bırakıyordu. Bugünkü Aliyev-Medvedev görüşmesinde ise Azerbaycan'a silah satılmasıyla ilgili olumlu karar alınması bekleniyor" denildi.



Rusya'nın devlete ait olan silah şirketi Rosoboroneksport'tan yapılan açıklamada da, "askeri işbirliğinde Azerbaycan'ın öncelikli ülkeler arasında bulunduğu" teyit edildi.