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Dünya

Rusya'dan bağımsızlığa destek

Rusya Parlamentosu, bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, Güney Osetya ve Abhazya'nın tanınmasını istedi.

25 Ağustos 2008 03:00

Rusya Parlamentosu, Güney Osetya ve Abhazya'nın tanınmasını istedi. Rus Parlamentosu'nun olağanüstü oturumunda Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri Abhazya ve Güney Osetya'nın, "bağımsızlığımızı tanıyın" talebi değerlendirildi.

Meclis üyelerinin, Kremlin üzerinde bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak siyaset uzmanları, bunun Rus lider Dimitri Medvedev'e Batı ile ilişkilerinde pazarlık imkanı sağladığı yorumlarını yapıyor.

Destek veriyor ama henüz 'tanıma' yok

Rusya bugüne dek bu iki bölgede ayrılıkçı hareketlere destek vermiş ancak onların bağımsızlığını tanımaktan kaçınmıştı. Ancak Gürcistan'daki çatışmalar ve gelişmeler sonrası, bölgede dengelerin de yeniden şekillendiği görülüyor.

Rus ve Gürcü birlikler arasındaki çatışmalar ay başında Gürcistan'ın, Güney Osetya'ya girmesi ardından başlamıştı. Güney Osetya, Abhazya ile beraber doksanlı yıllarda fiilen bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak herhangi bir ülke tarafından tanınmış değiller. Öte yandan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, Güney Osetya krizi yüzünden istifa etmeye niyeti olmadığını söyledi.

Saakaşvili, Rusların kendisini devirme çabalarında yanlış hesap yaptıklarını belirtti. Gürcistan Cumhurbaşkanı, son bir kaç haftada yaşanan olaylardan Rusya'nın sorumlu olduğu görüşünü yineledi.

Saakaşvili, Moskova'yı Gürcü birlikleri bölgeye girmeden önce Güney Osetya'ya tank konuşlandırmakla suçladı.

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