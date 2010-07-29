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Dünya

RUSYA'DAN AZERBAYCAN'A S

29 Temmuz 2010 14:32

-RUSYA'DAN AZERBAYCAN'A S-300 FÜZESİ MOSKOVA (A.A) - 29.07.2010 - Rusya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Vedomosti, Moskova'nın Bakü'ye S-300 hava savunma sistemlerinin satışı konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.  Vedomosti bugünkü sayısında S-300 füzelerini üreten şirketten üst düzey bir yöneticiye dayandırarak yayımladığı haberde, Rus silah şirketi Rosoboronexport'un, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile geçen yıl 2 adet S-300PMU-2 Favorit satışı konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti. Adı açıklanmayan üst düzey yetkili, Azerbaycan ile yapılan anlaşmanın hükümlerinin yerine getirildiğini ve sözleşmenin bütün hükümlerinin bir veya iki yıl içinde tamamlanacağını ifade etti.  Vedomosti, Rosoboronexport şirketi yetkililerinin yorum yapmaktan kaçındığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sözcüsü Azer Kasımov'un da konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söylediğini duyurdu. İngilizce yayımlanan "Moskova Savunma Özeti" dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mihail Barabanov da Vedomosti'ye yaptığı açıklamada, 300 milyon dolarlık anlaşmanın şu ana kadar eski bir Sovyet Cumhuriyeti tarafından Rusya'dan yapılan en yüksek silah alımı anlaşması olduğu söyledi.

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