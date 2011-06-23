-RUSYA'DAN ALMANYA'YA "EHEC" DARBESİ MOSKOVA (A.A) - 22.06.2011 - Rusya, öldürücü EHEC E.coli virüsü korkusuyla yaklaşık 300 Alman şirketinden et ve süt ürünleri ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor. Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetleme Kurumu (Rosselhaznadzor) Başkanı Sergey Dankvert bugün Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, yasak uygulanacak şirketlerin adını vermedi ancak yasağın önümüzdeki pazartesi gününden itibaren başlayacağını belirtti. Dankvert, Alman şirketlerine yönelik yasak kararının Almanya'dan ithal edilen ürünlerde E.coli virüsü bulunması yüzünden alındığını kaydetti. E.coli virüsünün ortaya çıkmasından sonra çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 39 kişi ölmüş 3 bin 500 kişi de virüsten etkilenmişti. Rusya, virüsün açığa çıkmasının ardından 2 Haziran'da Avrupa Birliği ülkelerinden sebze ihracatını yasaklamış ve yasağı bugün Avrupa Komisyonu sağlık yetkilileriyle Moskova'daki görüşmenin ardından kaldırmıştı. Moskova'nın bugün aldığı karar, Rusya'nın E.coli virüsünün Almanya'daki et ve süt ürünlerine de bulaştığına inandığını gösteriyor.