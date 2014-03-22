Rusya’dan AGİT gözlemci heyetine onay



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesinin misyona dahil edilecek bölgeler üzerinde uzlaşı sağlaması ve Kırım'ın misyon kapsamından çıkarılmasının ardından, Rusya da gözlemcilerin Ukrayna'ya gönderilmesini kabul etti.

Viyana'daki buluşmanın ardından açıklama yapan Rusya'nın AGİT temsilcisi Andrey Kelin misyonun bu haliyle yeni "jeopolitik realiteyi" yansıttığını belirtti.

Alınan karar uyarınca başlangıçta misyon kapsamında yaklaşık 100 uzman görev yapacak. Ancak gönderilecek uzman sayısı 500'e kadar çıkabilecek. Almanya da gözlemci misyonuna 20 uzmanla destek veriyor. Gözlemcilerin bugün Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor.

Steinmeier Ukrayna’da

AB ve Ukrayna ile dün imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın ardından Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier bugün Ukrayna’ya gitti. Stienmeier Kırım krizinin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk batılı lider oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna ziyareti çerçevesinde Ukrayna geçiş dönemi Başbakanı Arseni Yatsenyuk ve Ukrayna geçici Devlet Başkanı Turçinov ile bir araya gelecek. Stienmeier daha sonra da Rusların yoğun olarak yaşadığı ülkenin doğu bölümünü ziyaret edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna yolculuğu öncesinde Berlin’de yaptığı açıklamada Viyana’da varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. Steinmeier "Bu, günler ve geceler süren bir güç gösterisiydi. AGİT gözlemcilerinin yola çıkacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuşmuştu.