-RUSYA'DAN AB'YE AĞIR DARBE MOSKOVA (A.A) - 02.06.2011 - Rusya, AB ülkelerinden Almanya'da ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan EHEC hastalığı yüzünden sebze ithalatını yasakladı. Rusya Tüketici Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Gennadi Onişenko, şu ana kadar sadece Almanya ve İspanya'ya yönelik konulan yasağın bugünden itibaren genişletildiğini ve AB üyesi ülkelerden sebze ithalatının yasaklandığını söyledi. Yasakla ilgili talimatın Rus gümrük yetkililerine gönderildiğini ve raflarda bulunan AB menşeli sebzelerin de kaldırılacağını ifade eden Onişenko, ''Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uyma, taze sebzeleri çok iyi temizledikten sonra kullanmaları uyarısında bulunmak isterim. Yurt dışından sebzeler yerine yerli sebzeler kullanılsın'' dedi. Onişenko, AB ülkelerinde şu ana kadar bin 234 kişinin EHEC hastalığına yakalandığını ve 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, çok sayıda kişinin hastalığa yakalanmasının ''çok övünülen Avrupa mevzuatının'' çalışmadığının göstergesi olduğunu ileri sürdü. Yasak kararını AB ülkelerinin aradan bir ay geçmesine rağmen durumu kontrol altına alamamalarından dolayı uyguladıklarını kaydeden Onişenko, ''Enfeksiyonun kaynağı ve yaydığı faktörler henüz açıklanmış değil'' dedi. AB üyesi ülkelerden Rusya'ya yılda 594 milyon avroluk sebze ihracatı yapılıyor.