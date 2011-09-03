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Dünya

Rusya'dan AB'nin "Suriye" kararına kınama MOSKOVA (A.A)

03 Eylül 2011 14:50

-Rusya'dan AB'nin "Suriye" kararına kınama MOSKOVA (A.A) - 03.09.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Suriye'ye yaptırım uygulama kararını kınayarak, söz konusu kararın "iyi şeylere yol açmayacağını" söyledi. Lavrov, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz her zaman tek taraflı yaptırımların iyi şeylere yol açmadığını söyledik. Bu herhangi bir krize karşı ortaklık yaklaşımını ortadan kaldırıyor. Biz tek taraflı yaptırımlara karşıyız" dedi. AB dün Suriye'ye karşı ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören bir karar almıştı. Kararda, Suriye'den ham petrol ithalatına yönelik ambargo da bulunuyor. -"Libya geçiş hükümeti temsilcileri Moskova'ya davet edildi"- Lavrov, bir başka soru üzerine Libya'daki geçici hükümet yetkililerinin bu ülkedeki Rus enerji anlaşmalarının geleceğini görüşmek için Moskova'ya davet ettiklerini belirterek, "Kendileriyle bu konuları görüşeceğiz" diye konuştu.

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