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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Rusyafobi!

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Moskova ABD'nin kararını "Rusyafobi" olarak yorumladı

21 Haziran 2017 01:51

ABD Hazine Bakanlığı'nın Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına Moskova'dan tepki geldi.

Washington, sertleştirilmiş yaptırımların Ukrayna'nın doğusundaki krizle bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef aldığını ve Rusya'nın 2014 ve 2015'teki barış anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirene dek yürürlükte kalacağını açıklamıştı. ABD'nin bu hamlesi, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhak etmesini protesto etmek için uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatmasının ardından gelmişti.

"Rusyafobi takıntısı"

ABD'nin kararını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepkisi kısa oldu. Moskova'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Sadece ABD'li meslektaşlarımızın Rusyafobi takıntısına dair üzüntümü dile getirebilirim" dedi.

Aynı konuda görüş bildiren Le Drian ise Fransa'nın, Rusya'nın tecrit edilmesinden yana olmadığını belirtti.

Fransız bakan, "Rusya'nın, Avrupa'nın geri kalanından soyutlanmasını ya da ekonomik açıdan güçsüzleşmesini istemiyoruz... Birbirimizi anlamalıyız" ifadesini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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